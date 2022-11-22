Всему виной вода?

Брюс Ли умер в 1973 году в возрасте 32 лет. После вскрытия стало известно, что причина смерти актера — отек мозга. Считалось, что развился он из-за того, что Брюс Ли выпил много обезболивающих таблеток. Правда, появлялись и конспирологические версии, почему же умер Брюс Ли. Были даже предположения, что его убили.

Ученые из Мадрида решили вернуться к тем трагическим событиям 50-летней давности — их исследование показало, что загадочная смерть кинозвезды и мастера боевых искусств Брюса Ли могла быть вызвана употреблением слишком большого количества воды.

«Передоз» жидкости в свою очередь вызвал гипонатриемию — снижение уровня натрия в плазме крови. Натрий необходим вашему организму для поддержания баланса жидкостей. Гипонатриемия в итоге могла стать причиной развития отека мозга, который и убил актера.

В исследовании утверждается, что у Брюса было несколько факторов риска гипонатриемии, — например, известно, что перед смертью он пил большое количество жидкости, а также принимал лекарства и алкоголь, которые снижают функцию почек, пишет Daily Mail.