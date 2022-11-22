Знаменитый актер, легенда кунг-фу Брюс Ли мог умереть из-за того, что выпил слишком много воды. Об этом заявили испанские ученые из Автономного университета Мадрида (UAM).
— Мы полагаем, что актер погиб из-за того, что его почки не смогли выводить из организма лишнюю воду, — написала группа экспертов в исследовании, опубликованном в
Всему виной вода?
Брюс Ли умер в 1973 году в возрасте 32 лет. После вскрытия стало известно, что причина смерти актера — отек мозга. Считалось, что развился он из-за того, что Брюс Ли выпил много обезболивающих таблеток. Правда, появлялись и конспирологические версии, почему же умер Брюс Ли. Были даже предположения, что его убили.
Ученые из Мадрида решили вернуться к тем трагическим событиям 50-летней давности — их исследование показало, что загадочная смерть кинозвезды и мастера боевых искусств Брюса Ли могла быть вызвана употреблением слишком большого количества воды.
«Передоз» жидкости в свою очередь вызвал гипонатриемию — снижение уровня натрия в плазме крови. Натрий необходим вашему организму для поддержания баланса жидкостей. Гипонатриемия в итоге могла стать причиной развития отека мозга, который и убил актера.
В исследовании утверждается, что у Брюса было несколько факторов риска гипонатриемии, — например, известно, что перед смертью он пил большое количество жидкости, а также принимал лекарства и алкоголь, которые снижают функцию почек,
— Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от особой формы почечной дисфункции: неспособности выделять достаточное количество воды для поддержания водного гомеостаза. Это могло привести к гипонатриемии, отеку мозга и смерти, — говорится в заключении ученых.
Ранее «Доктор Питер» писал, что будет, если пить слишком много воды в течение дня. Особенно опасны такие эксперименты для полных людей. Первым признаком развития гипонатриемии из-за переизбытка воды может быть появление головной боли.
— Слишком много воды приводит к тому, что в крови падает уровень натрия, начинает трещать голова, — объясняет врач Зухра Павлова. — Другие симптомы — тошнота, усталость и даже некоторая спутанность сознания. В то же время, похожие симптомы могут быть и при недостатке воды.
Чтобы этого не случилось, надо добавлять в воду электролиты, например, аптечное средство для регидратации. Или пить в меру (что проще).
В целом, слишком много воды — это нагрузка на почки, что не очень хорошо.
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Человеку нужно пить не менее 30 мл на один килограмм веса. То есть 70-килограммовому человеку в день необходимо 2 литра 100 мл воды.