Идеальный сон снижает риск преждевременной смерти: рассказываем, как спать на пять баллов

Врачи не перестают говорить о том, как важно для здоровья хорошо спать. Вы можете заниматься спортом, правильно питаться, однако, если со сном все плохо, риск развития некоторых болезней многократно возрастает.
Специалисты медицинского центра Бет Исраэль Диаконисса в Бостоне и Гарвардской медицинской школы (США) решили выяснить, насколько качественный сон снижает риск преждевременной смерти — и результаты оказались поразительными, говорится в опубликованном на сайте Американского колледжа кардиологов
Исследователи проанализировали данные 172 321 человека, собранные в 2013–2018 годах в рамках опроса о состоянии здоровья среди жителей Соединенных Штатов. Опрос проводили эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний и Национального центра статистики здравоохранения. Средний возраст опрошенных — 50 лет, больше половины респондентов (54%) — женщины.
Авторы работы выяснили: за время наблюдений 8 681 человек из участников опроса скончались. Более чем 2,6 тысячи летальных исходов (30%) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2 052 (24%) — раком, еще 4 019 (46%) участников умерли по другим причинам.
Что такое идеальный сон
Для того чтобы оценить качество сна каждого респондента, ученые выделили 5 главных критериев отличного ночного отдыха:
продолжительность сна — не меньше и не больше 7–8 часов в сутки;
проблемы с засыпанием — не чаще двух раз за неделю;
проблемный сон — не чаще двух раз в неделю;
отсутствие необходимости пить снотворное;
ощущение себя выспавшимся и отдохнувшим не реже пяти дней в неделю.
За каждый критерий исследователи назначали балл. Идеальный сон — тот, что сочетает каждый из этих пяти параметров.
Ученые также учитывали еще несколько важных факторов: социально-экономический статус, вредные привычки и сопутствующие диагнозы. В итоге оказалось: у людей с идеальным, «пятибальным» сном риск преждевременной смерти ниже на 30%. Причем вероятность умереть от болезней сердца и сосудов у таких людей была меньше на 21%, от онкоболезней — на 19%, по другим причинам — на 40%.