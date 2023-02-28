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Идеальный сон снижает риск преждевременной смерти: рассказываем, как спать на пять баллов

По-настоящему качественный сон снижает вероятность преждевременной смерти в среднем на 30%. Поэтому так важно проанализировать свой образ жизни и пересмотреть привычки, связанные со сном.

28 февраля 20231
Идеальный сон снижает риск преждевременной смерти: рассказываем, как спать на пять баллов
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iStockphoto

Врачи не перестают говорить о том, как важно для здоровья хорошо спать. Вы можете заниматься спортом, правильно питаться, однако, если со сном все плохо, риск развития некоторых болезней многократно возрастает.

Специалисты медицинского центра Бет Исраэль Диаконисса в Бостоне и Гарвардской медицинской школы (США) решили выяснить, насколько качественный сон снижает риск преждевременной смерти — и результаты оказались поразительными, говорится в опубликованном на сайте Американского колледжа кардиологов релизе.

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Исследователи проанализировали данные 172 321 человека, собранные в 2013–2018 годах в рамках опроса о состоянии здоровья среди жителей Соединенных Штатов. Опрос проводили эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний и Национального центра статистики здравоохранения. Средний возраст опрошенных — 50 лет, больше половины респондентов (54%) — женщины.

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Авторы работы выяснили: за время наблюдений 8 681 человек из участников опроса скончались. Более чем 2,6 тысячи летальных исходов (30%) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2 052 (24%) — раком, еще 4 019 (46%) участников умерли по другим причинам.

Что такое идеальный сон

Для того чтобы оценить качество сна каждого респондента, ученые выделили 5 главных критериев отличного ночного отдыха:

  • продолжительность сна — не меньше и не больше 7–8 часов в сутки;

  • проблемы с засыпанием — не чаще двух раз за неделю;

  • проблемный сон — не чаще двух раз в неделю;

  • отсутствие необходимости пить снотворное;

  • ощущение себя выспавшимся и отдохнувшим не реже пяти дней в неделю.

За каждый критерий исследователи назначали балл. Идеальный сон — тот, что сочетает каждый из этих пяти параметров.

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Ученые также учитывали еще несколько важных факторов: социально-экономический статус, вредные привычки и сопутствующие диагнозы. В итоге оказалось: у людей с идеальным, «пятибальным» сном риск преждевременной смерти ниже на 30%. Причем вероятность умереть от болезней сердца и сосудов у таких людей была меньше на 21%, от онкоболезней — на 19%, по другим причинам — на 40%.

Автор текста:Дарья Гапионок
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