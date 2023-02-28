Идеальный сон снижает риск преждевременной смерти: рассказываем, как спать на пять баллов

Врачи не перестают говорить о том, как важно для здоровья хорошо спать. Вы можете заниматься спортом, правильно питаться, однако, если со сном все плохо, риск развития некоторых болезней многократно возрастает.

Специалисты медицинского центра Бет Исраэль Диаконисса в Бостоне и Гарвардской медицинской школы (США) решили выяснить, насколько качественный сон снижает риск преждевременной смерти — и результаты оказались поразительными, говорится в опубликованном на сайте Американского колледжа кардиологов релизе.