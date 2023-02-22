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Ученые перечислили 9 болезней, от которых защищает регулярная физическая активность

Ученые Великобритании и США изучили, как физическая активность влияет на риски попасть в больницу с одним из 9 распространенных заболеваний. Их выводы порадуют тех, кто любит много ходить, посещает спортзал или регулярно делает зарядку.

22 февраля 2023
спорт болезни
Источник:
iStockphoto

Связь уровня физической активности человека с риском госпитализации в связи с несколькими распространенными заболеваниями выявили исследователи из США и Британии. Они проанализировали рутинную ежедневную активность и ее влияние на здоровье более 80 тысяч взрослых в возрасте от 42 до 78 лет.

«Известно, что более высокие уровни физической активности связаны с более низким риском развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, но связь их со многими распространенными и менее тяжелыми состояниями здоровья неизвестна, — говорится в исследовании ученых, опубликованных в медицинском журнале Jama Network. — Но именно они снижают качество жизни и могут стать фактором риска более тяжелых болезней».

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Как проводилось исследование

Испытуемые неделю носили специальный прибор акселерометр, который записывал их ежедневную физическую активность — как запланированные тренировки, так и случайную физнагрузку. Приготовление еды и уборку в доме засчитывали за умеренную физнагрузку, прогулку с собакой, бег, активную ходьбу — за высокую.

Затем ученые наблюдали за здоровьем участников исследования — с какими заболеваниями они попадали в больницу в последующие 6-7 лет.

Выводы ученых

Проанализировав полученные данные, исследователи выяснили, что более высокие уровни физической активности людей были связаны с более низким риском госпитализации по 9 состояниям:

  • заболевания желчного пузыря,

  • инфекции мочевыводящих путей,

  • диабет,

  • венозная тромбоэмболия,

  • пневмония,

  • ишемический инсульт,

  • железодефицитная анемия,

  • дивертикулярная болезнь,

  • полипы толстой кишки.

Также ученые выяснили, что увеличение физнагрузки всего лишь на 20 минут в день на 23% снижает риск попасть в больницу с диабетом, на 14% — с пневмонией, на 9% — с железодефицитной анемией.

«Увеличение уровня высокой физической нагрузки на 20 минут в день может привести к существенному сокращению числа госпитализаций и стать полезным немедикаментозным вмешательством для снижения нагрузки на здравоохранение и улучшения качества жизни», — делают выводы ученые.

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Ранее журнал Nature опубликовал исследование американских ученых, в котором приняли участие 6042 человека в возрасте от 41 года до 67 лет. За физической активностью участников 4 года следили с помощью фитнес-трекеров.

В итоге ученые установили связь между количеством пройденных шагов в день и такими заболеваниями, как диабет, гипертония, депрессия, апноэ во сне и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).

У тех, кто проходил 8200 шагов и более, риск заболеть ими снижался. Интересно, что диабетикам и гипертоникам для достижения максимального результата достаточно было проходить всего 8000-9000 шагов. Нагрузка сверх этого существенно не влияет на основную болезнь.

Автор текста:Анна Майская
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