Ученые перечислили 9 болезней, от которых защищает регулярная физическая активность

Связь уровня физической активности человека с риском госпитализации в связи с несколькими распространенными заболеваниями выявили исследователи из США и Британии. Они проанализировали рутинную ежедневную активность и ее влияние на здоровье более 80 тысяч взрослых в возрасте от 42 до 78 лет.

«Известно, что более высокие уровни физической активности связаны с более низким риском развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, но связь их со многими распространенными и менее тяжелыми состояниями здоровья неизвестна, — говорится в исследовании ученых, опубликованных в медицинском журнале Jama Network . — Но именно они снижают качество жизни и могут стать фактором риска более тяжелых болезней».