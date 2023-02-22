Ученые перечислили 9 болезней, от которых защищает регулярная физическая активность

Связь уровня физической активности человека с риском госпитализации в связи с несколькими распространенными заболеваниями выявили исследователи из США и Британии. Они проанализировали рутинную ежедневную активность и ее влияние на здоровье более 80 тысяч взрослых в возрасте от 42 до 78 лет.
«Известно, что более высокие уровни физической активности связаны с более низким риском развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, но связь их со многими распространенными и менее тяжелыми состояниями здоровья неизвестна, — говорится в исследовании ученых, опубликованных в медицинском журнале
Как проводилось исследование
Испытуемые неделю носили специальный прибор акселерометр, который записывал их ежедневную физическую активность — как запланированные тренировки, так и случайную физнагрузку. Приготовление еды и уборку в доме засчитывали за умеренную физнагрузку, прогулку с собакой, бег, активную ходьбу — за высокую.
Затем ученые наблюдали за здоровьем участников исследования — с какими заболеваниями они попадали в больницу в последующие 6-7 лет.
Выводы ученых
Проанализировав полученные данные, исследователи выяснили, что более высокие уровни физической активности людей были связаны с более низким риском госпитализации по 9 состояниям:
заболевания желчного пузыря,
инфекции мочевыводящих путей,
диабет,
венозная тромбоэмболия,
пневмония,
ишемический инсульт,
железодефицитная анемия,
дивертикулярная болезнь,
полипы толстой кишки.
Также ученые выяснили, что увеличение физнагрузки всего лишь на 20 минут в день на 23% снижает риск попасть в больницу с диабетом, на 14% — с пневмонией, на 9% — с железодефицитной анемией.
«Увеличение уровня высокой физической нагрузки на 20 минут в день может привести к существенному сокращению числа госпитализаций и стать полезным немедикаментозным вмешательством для снижения нагрузки на здравоохранение и улучшения качества жизни», — делают выводы ученые.
Ранее журнал Nature опубликовал исследование американских ученых, в котором приняли участие 6042 человека в возрасте от 41 года до 67 лет. За физической активностью участников 4 года следили с помощью фитнес-трекеров.
В итоге ученые установили связь между количеством пройденных шагов в день и такими заболеваниями, как диабет, гипертония, депрессия, апноэ во сне и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).
У тех, кто проходил 8200 шагов и более, риск заболеть ими снижался. Интересно, что диабетикам и гипертоникам для достижения максимального результата достаточно было проходить всего 8000-9000 шагов. Нагрузка сверх этого существенно не влияет на основную болезнь.