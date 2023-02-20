Психолог Борба назвала 5 признаков, что вы избаловали ребенка, но все еще можно исправить

Порой мы так хотим быть хорошими родителями и стремимся дать своему ребенку только самое лучшее, что забываем о самих себе и о чувстве меры — боимся запретить ребенку что-то, сказать ему твердое «нет», потребовать выполнения базовых правил. И потом с удивлением и горечью осознаем, что ребенку всего мало, что он не ценит заботу и совершенно не готов стараться и напрягаться.
Если вы тоже сомневаетесь, правильно ли воспитываете своего ребенка, прислушайтесь к советам психолога. По каким признакам можно понять, что ваше чадо уже выросло капризным и избалованным, а главное — что можно с этим сделать, пока еще не поздно.
доктор педагогических наук, психолог, эксперт по воспитанию детей и автор книг
Красные флаги избалованности
— Избалованные дети вырастают в эгоистичных, несчастных и недовольных жизнью взрослых, — рассказала
Не понимает слово «нет». Каждый раз ребенок ждет, что все будет так, как хочет он — и каждый раз это получает. На самом деле это ребенок постоянно говорит вам «нет».
Ребенок больше получает, чем дает. Избалованные дети не ценят то, что вы для них делаете. Они не говорят «пожалуйста» и «спасибо», их дежурная фраза — «дай мне».
Ему надо «прямо сейчас». Избалованные дети не задумываются о других, не понимают, что люди могут испытывать неудобство из-за их требований. Они всегда ждут, что вы отложите все дела в сторону и удовлетворите их «хотелку».
Думает только о себе. Такие дети ждут особых привилегий — они уверены, что имеют на них право. Если хвалят другого ребенка, избалованный будет расстроен — ведь он уверен, что заслуживает похвалу и одобрение в большей степени.
Ему мало того, что у него есть. Он привык иметь все самое лучшее, но ему никогда не бывает достаточно. Он всегда хочет больше, больше и еще больше.
Как изменить капризного ребенка — 6 способов
— Если вы всерьез решили изменить поведение ребенка, не ждите, что ваш новый стиль воспитания он примет с радостью. Наоборот, ребенок будет сильно сопротивляться. Поэтому со сменой вектора не стоит спешить, но и сдаваться нельзя, — советует психолог Мишель Борба.
Говорите «нет» без чувства вины
— Родители часто переживают, что отказом вредят ребенку, его самооценке, но на самом деле исследования
Если вы собираетесь сказать ребенку «нет», всегда объясняйте — почему нельзя — коротко и на понятном детям языке.
— Сегодня ты не пойдешь играть с Сашей, потому что ты еще кашляешь и можешь его заразить. Мы же не хотим, чтобы твой друг заболел, — приводит пример Мишель Борба.
Хвалите за правильные вещи
— Если вы уже захвалили ребенка сверх меры, смените тактику — хвалите его за то, что он полезного делает для других или вместе с другими, — говорит психолог. — Например: «Ты молодец, что подарил свой старый конструктор соседскому мальчику. У тебя доброе сердце». Это усиливает важность заботы.
Учите ребенка благодарности
— Практика благодарности позволяет человеку чувствовать себя счастливее, лучше справляться с невзгодами и даже повышает уровень удовлетворенности жизнью, — объясняет Мишель Борба. — Просто будьте сами благодарны другим, говорите об этом чаще и побуждайте своих детей тоже делать это — от сердца. Можно делиться словами благодарности за совместным ужином или вместе записывать их в дневник — сделать это семейной традицией, ежедневным ритуалом.
Растяните ожидание
— Учите терпеливости с детства, — советует психолог. — Если вы разговариваете по телефону, а ребенок требует внимания, не бросайте трубку, а дайте ему знак, что вы освободитесь чуть позже.
Указывайте на нетактичные действия
— Всякий раз, когда ваш ребенок ведет себя грубо, помогайте ему задуматься о своем поступке. Спросите: «Как ты думаешь, что почувствовал Миша, когда ты забрал у него из рук конфету, не спрашивая разрешения?», — советует психолог. — Задавайте детям как можно больше таких вопросов, которые помогут им научиться сопереживать и понимать, как их действия влияют на других.
Учите ребенка давать, а не получать
— Всегда делайте так сами, и учите детей — находите возможности помогать другим без запроса, — рекомендует Мишель Борба. — Предлагайте ребенку самому придумать добрые дела и научите его принимать подарки с благодарностью и соответствующими словами: «Спасибо. Это очень приятно. Я очень это ценю!».