Психолог Борба назвала 5 признаков, что вы избаловали ребенка, но все еще можно исправить

Как изменить капризного ребенка — 6 способов

— Если вы всерьез решили изменить поведение ребенка, не ждите, что ваш новый стиль воспитания он примет с радостью. Наоборот, ребенок будет сильно сопротивляться. Поэтому со сменой вектора не стоит спешить, но и сдаваться нельзя, — советует психолог Мишель Борба.

Говорите «нет» без чувства вины

— Родители часто переживают, что отказом вредят ребенку, его самооценке, но на самом деле исследования показывают , что дети, которым больше запрещали и которых воспитывали в умеренной строгости, имеют более высокую самооценку и проявляют больше эмпатии к другим людям, — говорит эксперт.

Если вы собираетесь сказать ребенку «нет», всегда объясняйте — почему нельзя — коротко и на понятном детям языке.

— Сегодня ты не пойдешь играть с Сашей, потому что ты еще кашляешь и можешь его заразить. Мы же не хотим, чтобы твой друг заболел, — приводит пример Мишель Борба.

Хвалите за правильные вещи