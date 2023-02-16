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Тест — выберите позу, в которой вы обычно сидите, а мы расскажем все о вашем характере

«Посеешь привычку — получишь характер» — говорит народная мудрость. Многое про вас может рассказать и поза, в которой вы предпочитаете сидеть. Просто выберите одну из четырех картинок.

16 февраля 20231
поза сидите
Источник:
iStockphoto

Замечаете ли вы за собой, как обычно стоите и как сидите? Какую позу выбираете во время серьезного разговора с начальником, ребенком или близким человеком? Все это — невербальные сигналы тела, которые мы подаем бессознательно и по которым вполне можно нас «прочитать».

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что может рассказать о вас поза, в которой вы обычно стоите.

На этот раз поговорим о позе, в которой вы сидите. Первостепенное значение имеет положение ваших ног. Дело в том, что его контролирует наше подсознание. И в соответствии с тем, что мы испытываем в конкретный момент, меняем позу.

Есть данные, которые приводит издание Jagranjosh, что стюардесс самолетов обучают обращать внимание на положение ног пассажиров. Eсли они, например, замечают, что ноги человека скрещены в лодыжках, это значит, что он чем-то обеспокоен.

Итак, оцените себя. Пройдите простой тест и узнайте больше о вашем состоянии, просто нажав на картинку.

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Выберите одну из четырех картинок, которая больше других описывает именно вашу любимую позу (не важно — мужчина вы или женщина).

Тест подготовлен по материалам образовательного веб-портала Jagran Josh.

Автор текста:Анна Майская
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