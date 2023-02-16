Замечаете ли вы за собой, как обычно стоите и как сидите? Какую позу выбираете во время серьезного разговора с начальником, ребенком или близким человеком? Все это — невербальные сигналы тела, которые мы подаем бессознательно и по которым вполне можно нас «прочитать».
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что может рассказать о вас поза, в которой вы обычно стоите.
На этот раз поговорим о позе, в которой вы сидите. Первостепенное значение имеет положение ваших ног. Дело в том, что его контролирует наше подсознание. И в соответствии с тем, что мы испытываем в конкретный момент, меняем позу.
Есть данные, которые приводит
Итак, оцените себя. Пройдите простой тест и узнайте больше о вашем состоянии, просто нажав на картинку.
Выберите одну из четырех картинок, которая больше других описывает именно вашу любимую позу (не важно — мужчина вы или женщина).
Тест подготовлен по материалам образовательного веб-портала Jagran Josh.