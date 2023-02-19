5 ранних признаков болезни Брюса Уилисса

- Важно понимать, что афазия — это не отдельное заболевание, а симптом, который встречается при уже каком-либо имеющемся заболевании. У человека происходит поражение определенных участков головного мозга, из-за которых и начинает страдать речь, — поясняла эксперт.

Самыми частыми причинами афазии можно назвать нарушения мозгового кровообращения. Человеку ставят известный всем опасный диагноз — инсульт. Помимо этого, афазия может развиться при:

объемных новообразованиях головного мозга — опухолях;

инфекционных заболеваниях головного мозга — менингите, энцефалите;

демиелинизирующих заболеваниях. Это большая группа болезней, при которых разрушаются миелиновые оболочки. Пример: обострение рассеянного склероза.

- Конечно, врачу-неврологу спутать афазию с каким-либо другим симптомом очень сложно. Но при нарушении когнитивных функций, например при снижении памяти, может складываться впечатление, что у пациента есть речевые расстройства, хотя за ними на самом деле скрываются проблемы с памятью. Также при некоторых психоэмоциональных ситуациях могут быть проявления, имитирующие афазию. Допустим, есть такое понятие «мутизм» : пациент отказывается говорить не потому, что не может, а по другим причинам. В этом случае с ним могут работать невролог и психиатр, — добавила эксперт.

Подробнее о том, что такое афазия и какие прогнозы у таких пациентов, можно прочитать ЗДЕСЬ.