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5 ранних признаков болезни Брюса Уилисса

Состояние любимого многими «крепкого орешка» ухудшилось: актер теперь вынужден бороться с деменцией. Как развивается эта опасная форма слабоумия? Разбираемся с экспертами.

19 февраля 2023
5 ранних признаков болезни Брюса Уилисса
Брюс Уиллис с бывшей женой Деми Мур и дочкой
Источник:
соцсети

Грустная новость о том, что знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис уходит из кино, появилась в Сети весной прошлого года. Тогда близкие «орешка» сообщили, что он вынужден оставить актерскую карьеру. Ему уже было сложно запоминать роли, он мог сниматься только вместе с суфлером.

Прошел почти год, состояние Уиллиса, к несчастью, только ухудшилось. Родные заявили, что врачи диагностировали у актера лобно-височную деменцию. Семья Уиллиса назвала его диагноз «жесткой болезнью» и пояснила, что эта форма деменции наиболее распространена у пациентов младше 60 лет. Самому Уиллису сейчас 67 лет.

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Пока эффективных способов лечения ЛВД не существует, однако родные актера выразили надежду, что ситуация изменится в ближайшие годы.

- Лобно-височная деменция — одна из менее распространенных. Она влияет на переднюю и боковую часть мозга в области висков, которые отвечают за наше поведение, личность и речь. У человека меняется личность: он больше не может нормально говорить, жить в социуме, страдают и его когнитивные способности, — поясняет доктор Амир Хан.

По словам эксперта, первые симптомы обычно начинают проявляться в 40 лет — казалось бы, молодой возраст, а уже деменция. Но, к несчастью, патология только молодеет.

По данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ранними признаками ЛВД считаются:

  1. апатия, нежелание общаться;

  2. резкая смена настроения — чаще всего люди впадают в депрессию;

  3. навязчивое поведение, например, человек начинает часто бриться, постоянно перекладывать вещи;

  4. необычное словесное, физическое или даже сексуальное поведение;

  5. меняется реакция на присутствие других людей — пропадает чувство такта, человек становится агрессивным.

- К сожалению, людям с ЛВД часто диагностируют депрессию, начинается неправильное лечение. Из-за этого болезнь быстро прогрессирует, — добавляет доктор Хан.

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Как начиналась болезнь у Брюса Уиллиса

Первое, что сообщили его родные, — это тот факт, что у актера началась афазия. Это симптом, который характеризуется нарушением уже сформированной речи, рассказывала невролог Ольга Родионова.

Ольга Родионова
Медицина

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника». Научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павлова

- Важно понимать, что афазия — это не отдельное заболевание, а симптом, который встречается при уже каком-либо имеющемся заболевании. У человека происходит поражение определенных участков головного мозга, из-за которых и начинает страдать речь, — поясняла эксперт.

Самыми частыми причинами афазии можно назвать нарушения мозгового кровообращения. Человеку ставят известный всем опасный диагноз — инсульт. Помимо этого, афазия может развиться при:

  • объемных новообразованиях головного мозга — опухолях;

  • инфекционных заболеваниях головного мозга — менингите, энцефалите;

  • демиелинизирующих заболеваниях. Это большая группа болезней, при которых разрушаются миелиновые оболочки. Пример: обострение рассеянного склероза.

- Конечно, врачу-неврологу спутать афазию с каким-либо другим симптомом очень сложно. Но при нарушении когнитивных функций, например при снижении памяти, может складываться впечатление, что у пациента есть речевые расстройства, хотя за ними на самом деле скрываются проблемы с памятью. Также при некоторых психоэмоциональных ситуациях могут быть проявления, имитирующие афазию. Допустим, есть такое понятие «мутизм»: пациент отказывается говорить не потому, что не может, а по другим причинам. В этом случае с ним могут работать невролог и психиатр, — добавила эксперт.

Подробнее о том, что такое афазия и какие прогнозы у таких пациентов, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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