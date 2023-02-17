Не только Брюс Уиллис: 7 звезд, личность и карьеру которых разрушила деменция

Родные легендарного «крепкого орешка» Брюса Уиллиса сделали новое заявление по поводу состояния здоровья актера. Оказалось, что врачи диагностировали у голивудской звезды лобно-височную деменцию.

Семья Уиллиса назвала его диагноз «жесткой болезнью» и пояснила, что эта форма деменции наиболее распространена у пациентов младше 60 лет. Самому Уиллису сейчас 67 лет.

«К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс», — говорится в их заявлении.

Пока эффективных способов лечения ЛВД не существует, однако родные актера выразили надежду, что ситуация изменится в ближайшие годы.

Напомним, в марте 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры после того, как у него выявили афазию — расстройство речи. Остается надеяться, что врачи смогут если не вылечить звезду полностью, то хотя бы максимально замедлить болезнь «крепкого орешка»,

Увы, Уиллис — не первая знаменитость, которая столкнулась с болезнью Альцгеймера.

Джек Николсон