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Не только Брюс Уиллис: 7 звезд, личность и карьеру которых разрушила деменция

Эта страшная болезнь, увы, не щадит никого. Даже богатые и знаменитые люди, всю жизнь гордившиеся хорошей памятью, могут столкнуться со старческим слабоумием.

17 февраля 2023
Не только Брюс Уиллис: 7 звезд, личность и карьеру которых разрушила деменция
Источник:
архивы пресс-служб

Родные легендарного «крепкого орешка» Брюса Уиллиса сделали новое заявление по поводу состояния здоровья актера. Оказалось, что врачи диагностировали у голивудской звезды лобно-височную деменцию.

Семья Уиллиса назвала его диагноз «жесткой болезнью» и пояснила, что эта форма деменции наиболее распространена у пациентов младше 60 лет. Самому Уиллису сейчас 67 лет.

«К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс», — говорится в их заявлении.

Пока эффективных способов лечения ЛВД не существует, однако родные актера выразили надежду, что ситуация изменится в ближайшие годы.

Напомним, в марте 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры после того, как у него выявили афазию — расстройство речи. Остается надеяться, что врачи смогут если не вылечить звезду полностью, то хотя бы максимально замедлить болезнь «крепкого орешка»,

Увы, Уиллис — не первая знаменитость, которая столкнулась с болезнью Альцгеймера.

Джек Николсон

Джек Николсон
Источник:
кадр из к/ф «Отступники»

85-летний актер, звезда культовых фильмов «Сияние» и «Бэтмэн» Джек Николсон находится в неплохой для своего возраста физической форме, но, как стало известно, уже давно не покидает стен своего дома в Лос-Анджелесе из-за старческого слабоумия. Последняя кинокартина с его участием выходила в 2010 году.

Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер
Источник:
Фонд Маргарет Тэтчер

«Железная леди» Маргарет Тэтчер тоже столкнулась со старческим слабоумием. Как написала ее дочь Кэрол в своей книге «Заплыв в аквариуме», первые признаки болезни обнаружились у политика еще в 2000 году. Тогда у Тэтчер проявились первые симптомы проблем с речью. Для родных это было настоящим ударом: женщина всю жизнь могла похвастаться завидной памятью. Однако время не щадит никого: 12 последних лет жизни Тэтчер прожила с болезнью Альцгеймера. В 2013 году она умерла от инсульта — ей было 87 лет.

Маргарита Терехова

Маргарита Терехова
Источник:
кадр из к/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»

80-летняя актриса, известная по роли Леди Винтер в кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетера», замкнулась в себе и не общается с детьми. Ее родные рассказывают, что раньше Терехова нередко уходила из дома и забывала дорогу назад — ей пришлось нанять сиделку. Сейчас секс-символ советского кинематографа не встает с кровати, не может самостоятельно двигаться и не узнает родных.

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Карл III

Карл III
Источник:
Официальный сайт Карла III

Король Великобритании Карл III услышал страшный диагноз еще в 2011 году — тогда ему было всего 62 года, и он еще носил титул принца. Болезнь спровоцировала проблемы с памятью и здоровьем, однако недуг не помешал ему занять трон в 73 года.

Светлана Светличная

Светлана Светличная
Источник:
кадр из к/ф «Бриллиантовая рука»

Родные звезды фильма «Бриллиантовая рука» Светланы Светличной уже давно говорили о провалах в памяти, резких перепадах настроения и навязчивой идее сбежать. Осенью 2022 года СМИ сообщили, что 82-летней актрисе поставили диагноз «болезнь Альцгеймера». У артистки появились проблемы с речью, она стала забывать фильмы, в которых снималась.

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Валерий Золотухин

Валерий Золотухин
Источник:
кадр из сериала «Участок»

Легенда советского и российского кинематографа Валерий Золотухин в 2012 году заявил о завершении своей полувековой карьеры. Это произошло из-за серьезных проблем со здоровьем: у актера диагностировали глиобластому. Кроме того, Золотухин страдал от болезни Альцгеймера. В 2013 году он умер: ему был 71 год.

Шон Коннери

Шон Коннери
Источник:
кадр из к/ф «Лига выдающихся джентельменов»

Один из самых известных исполнителей роли Джеймса Бонда, легендарный британский актер Шон Коннери заявил о завершении актерской карьеры в 2006 году. Тогда он сказал журналистам, что не хочет работать с образами пожилых мужчин. В апреле 2011 года представитель Шона Коннери сообщил, что актер устал от появлений на публике. Позднее стало известно, что в последние годы жизни Коннери страдал от болезни Альцгеймера. В 2020 году актер умер во сне на 91-м году жизни. Причиной смерти врачи признали пневмонию и сердечную недостаточность.

Автор текста:Дарья Гапионок
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