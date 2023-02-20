Диетолог Русакова назвала самые вредные начинки для блинов на Масленицу

Масленичная неделя в 2023 году начинается 20 февраля. Целых семь дней у россиян принято угощаться блинами — так, чтобы к 26-му числу — Широкой Масленице — насытиться ими до предела.
Но как есть блины так, чтобы не вредить здоровью? Какие ингредиенты и начинки в разы увеличивают калорийность этого блюда? Объяснила врач-диетолог.
Кандидат медицинских наук, диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН)
Магазинные блины — в черном списке
- Самые вредные блины с начинками — промышленного производства, — рассказала «Доктору Питеру» врач-диетолог Дарья Русакова. — Вы не можете знать, какого качества продукты используются для их приготовления. Кроме того, недобросовестные производители часто используют огромное количество консервантов, ароматизаторов и трансжиров. Лучше есть блины, приготовленные самостоятельно. Тем более что они не такой уж и вредный продукт.
Базовый рецепт блинов, который знает каждая хозяйка, включает в себя из ингредиентов только молоко, муку и яйца. Если не добавлять в тесто ложками сахар, то небольшой ажурный блинчик может «весить» всего 70–80 ккал.
- Калорийность самых простых блинов примерно 190 ккал на 100 граммов выпечки. Но если вы будете есть их с начинками, калорийность может быть на порядок выше, — говорит врач. — Без вреда для фигуры можно съесть 1–2 блина, приготовленных по стандартной технологии.
Самые вредные начинки для блинов
- Среди начинок домашних блинов самые неполезные — сгущенка, варенье, джем, шоколадные пасты и мед, которые значительно увеличивают их калорийность и гликемический индекс, — объясняет Дарья Русакова. — Ими не стоит увлекаться людям с лишним весом, заболеваниями желудка, сахарным диабетом. А переедание вызовет чувство тяжести в желудке и несварение.
Как сделать блины полезнее
- Если заменить пшеничную муку на другие виды, например на овсяную, гречневую, ржаную, или готовить блины совсем без масла, то их калорийность будет даже ниже 190 ккал на 100 граммов выпечки, — рассказывает диетолог. — Вместо сладких начинок можно использовать фрукты, например банан, а также ягоды. Или сделать овощную начинку, для которой подойдут припущенная тыква, кабачки. Для низкокалорийной начинки также подходит несладкий маложирный творог.
Многие хозяйки не придают значения одному ингредиенту, который сильно увеличивает калорийность блинов, — это сливочное масло.
- Не обязательно смазывать каждый блин сливочным маслом, можно добавить небольшое количество растопленного масла в тесто, чтобы усилить аромат и вкус выпечки, — рекомендует диетолог. — Предпочтительней всего жарить блины на сковородке, едва смазанной обычным растительным маслом или чуть сбрызнутой спреем из воды и масла, но ни в коем случае не на оливковом.
Важен гликемический индекс
Диетолог отмечает, что важно обращать внимание не только на количество калорий в блинах, но и на гликемический индекс продукта.
- Иными словами, блинами нужно насытиться, но не переедать. Самые сытные, но при этом малокалорийные — белковые начинки: мясо, птица, яйцо, икра, рыба, — объясняет Дарья Русакова. — А самые диетические — с ягодами, которые можно использовать как в свежем виде, так и в замороженном, например сделать быстрое варенье-пятиминутку без добавления сахара, заменив его на стевию или эритритол. Для этого подойдут черника, брусника, клюква, малина, клубника. Также можно сделать блины со свежей зеленью, которую можно порубить и смешать со сметаной жирностью 10–15% или небольшим количеством маложирного творожного сыра.
Рецепт низкокалорийных блинов от диетолога
На выходе — 8 блинов, порция на одного человека — 3 шт.
125 г ржаной, гречневой или пшеничной муки грубого помола,
2 белка,
300 мл обезжиренного молока,
1 чайная ложка оливкового масла — в тесто,
для жарки используйте спрей — растительное масло+вода.
Блины можно есть со свежими фруктами, домашним сыром, сливочным сыром пониженной жирности.