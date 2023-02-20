Диетолог Русакова назвала самые вредные начинки для блинов на Масленицу

Магазинные блины — в черном списке

- Самые вредные блины с начинками — промышленного производства, — рассказала «Доктору Питеру» врач-диетолог Дарья Русакова. — Вы не можете знать, какого качества продукты используются для их приготовления. Кроме того, недобросовестные производители часто используют огромное количество консервантов, ароматизаторов и трансжиров. Лучше есть блины, приготовленные самостоятельно. Тем более что они не такой уж и вредный продукт.

Базовый рецепт блинов, который знает каждая хозяйка, включает в себя из ингредиентов только молоко, муку и яйца. Если не добавлять в тесто ложками сахар, то небольшой ажурный блинчик может «весить» всего 70–80 ккал.

- Калорийность самых простых блинов примерно 190 ккал на 100 граммов выпечки. Но если вы будете есть их с начинками, калорийность может быть на порядок выше, — говорит врач. — Без вреда для фигуры можно съесть 1–2 блина, приготовленных по стандартной технологии.

Самые вредные начинки для блинов