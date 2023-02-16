Кардиолог Казаченко перечислил 6 привычек людей, у которых утро по-настоящему доброе

От того, как начинается наше утро, во многом зависит и весь оставшийся день. Если с самого утра нет ни сил, ни настроения работать, вряд ли вы сможете полноценно завершить проект, сдать отчет или выделить достаточно времени семье.

Важно постепенно формировать у себя новые привычки, которые позволят начать день правильно, без стрессов и переживаний. Секретами с «Доктором Питером» поделился врач-сомнолог, кардиолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.