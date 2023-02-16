Кардиолог Казаченко перечислил 6 привычек людей, у которых утро по-настоящему доброе

От того, как начинается наше утро, во многом зависит и весь оставшийся день. Если с самого утра нет ни сил, ни настроения работать, вряд ли вы сможете полноценно завершить проект, сдать отчет или выделить достаточно времени семье.
Важно постепенно формировать у себя новые привычки, которые позволят начать день правильно, без стрессов и переживаний. Секретами с «Доктором Питером» поделился врач-сомнолог, кардиолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.
врач-сомнолог, кардиолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наукЛичный сайт
Без резких движений и телефона
Многие не придают особого внимания моменту пробуждения. Однако от того, как мы просыпаемся, во многом зависит и наш настрой на день. Проснувшись, не спешите сразу же вскакивать с кровати. Слишком резкий подъем может навредить сердечно-сосудистой системе и кровоснабжению мозга. Позвольте себе полежать пару минут в постели, а затем медленно сядьте и немного посидите.
Не забудьте как следует потянуться — это не просто приятно, но и полезно для здоровья. Утренние «потягушки» пробуждают мышцы и настраивают кровообращение на рабочий лад. Наконец, точно не стоит хвататься за телефон, едва открыв глаза, особенно если просыпаетесь вы в темноте. Внезапный контакт с экраном гаджета станет стрессом для глаз, а потоки информации только рассеют внимание и помешают спокойному пробуждению организма.
Контрастный душ
Контрастный душ с утра не только бодрит, но и ускоряет обменные процессы в организме. Главное — не переусердствовать: не обливаться ледяной водой и не ошпаривать себя «кипятком». Начать стоит с комфортной температуры и постепенно увеличивать или уменьшать ее до более существенных значений.
Максимальные показатели: около 15–20 градусов для холодной фазы и 35–40 — для горячей. Кроме того, контрастный душ имеет ряд противопоказаний. При болезнях сердечно-сосудистой системы и кожных заболеваниях от процедуры лучше отказаться.
Стакан теплой воды натощак
Стакан теплой воды перед завтраком поможет взбодриться, активизирует метаболизм, устранит отеки и подаст мозгу сигнал о начале нового дня. Можно пить минеральную воду, а можно обойтись обычной фильтрованной. К воде полезно добавить пару листиков мяты и ломтик лимона.
Впрочем, этот вариант подойдет не всем. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек, а также при чувствительной зубной эмали лучше выпить просто воду без лимона.
Зарядка
Физическая активность в утренние часы полезна не только для тела, но и для работы мозга. Даже простая зарядка ускоряет обмен веществ, насыщает кислородом сердце и легкие, активизирует кровообращение — в том числе мозговое.
После физических упражнений вы начнете лучше соображать, быстрее запоминать и обрабатывать новую информацию, а еще сможете легче концентрироваться на важных задачах. Если времени на полноценную пробежку или занятия в тренажерном зале нет, можно обойтись несложным домашним комплексом из 5–10 упражнений. Главное — заниматься регулярно.
Завтрак
Завтрак считают важнейшим приемом пищи, поэтому пропускать его категорически нельзя. Даже если вам кажется, что утром вы совсем не голодны. Ночью организм не получает питательных веществ, но вместе с тем продолжает активно расходовать ресурсы на восстановление и рост. Завтрак, в свою очередь, помогает компенсировать эти затраты.
Что произойдет при пропуске утреннего приема пищи? Все просто: для поддержания нормальной жизнедеятельности организм начнет тратить собственные запасы энергии. Постепенно ресурсы истощатся, что приведет к развитию хронической усталости, стрессам, проблемам с концентрацией и общему снижению самочувствия. Кроме того, пропуск завтрака способен спровоцировать резкие колебания сахара в крови, и как следствие — приступы голода в течение дня. Это прямой путь к нездоровым перекусам и перееданию в течение дня.
Не каждый завтрак одинаково хорош. Так, выпечка, печенье, готовые завтраки, каши быстрого приготовления и другие продукты с переизбытком «быстрых» углеводов дадут лишь краткосрочное насыщение и взвинтят уровень сахара. Уже через час-полтора после такого завтрака вам снова захочется есть. Лучше отдать предпочтение полноценной каше с добавлением фруктов, тостам из цельнозернового хлеба с ломтиком красной рыбы, омлету или яичнице — все эти блюда обеспечат хороший баланс углеводов, белков и жиров.
10 минут наедине с собой
К полезным утренним привычкам часто относят медитации. Это вполне справедливо: они помогают «освежить» сознание и настроиться на новый день. Но если медитации кажутся вам чем-то сложным или долгим — попробуйте просто выделить немного времени на то, чтобы побыть наедине с собой. Не читайте новости, не листайте соцсети, не думайте о списке дел на сегодня, а просто замедлитесь, расслабьтесь и направьте все внимание на момент, в котором вы находитесь.
Это можно сделать прямо во время утреннего душа или за завтраком. Вместо того, чтобы сидеть в телефоне, просто сосредоточьтесь на еде, своих вкусовых ощущениях или даже на виде за окном. Кому-то такая привычка покажется «кражей» ценного времени, которое можно было бы использовать для решения задач или сверки планов на день. Но в реальности эта практика поможет снизить уровень стресса и снять тревожность, а в конечном счете поднимет вашу продуктивность.