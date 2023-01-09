На здоровье могут влиять мелочи, на которые мы обычно не обращаем никакого внимания. Однако даже самые заурядные привычки могут сыграть злую шутку с нашим организмом. Разберемся, какие незначительные на первый взгляд действия могут серьезно испортить нам жизнь.

Прикрывать рот ладонью во время чихания

Совет прикрываться во время чихания врачи активно повторяют в периоды вспышек гриппа и ОРВИ. Однако важно помнить: если вы решили прикрыть рот и нос рукой, вирусы и бактерии останутся на ладони до трех часов — если не помыть руку. За это время вы можете занести заразу в глаза или передать вирус другим людям.

Кроме того, если слишком сильно сжать ладонью рот и нос во время чихания, можно создать сильное давление на верхние дыхательные пути. Это может навредить барабанной перепонке.

Поэтому правильней всего прикрывать рот салфеткой, которую можно будет сразу же выбросить. Если салфетки не оказалось рядом, постарайтесь как можно быстрее помыть руки.