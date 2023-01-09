На здоровье могут влиять мелочи, на которые мы обычно не обращаем никакого внимания. Однако даже самые заурядные привычки могут сыграть злую шутку с нашим организмом. Разберемся, какие незначительные на первый взгляд действия могут серьезно испортить нам жизнь.
Прикрывать рот ладонью во время чихания
Совет прикрываться во время чихания врачи активно повторяют в периоды вспышек гриппа и ОРВИ. Однако важно помнить: если вы решили прикрыть рот и нос рукой, вирусы и бактерии останутся на ладони до трех часов — если не помыть руку. За это время вы можете занести заразу в глаза или передать вирус другим людям.
Кроме того, если слишком сильно сжать ладонью рот и нос во время чихания, можно создать сильное давление на верхние дыхательные пути. Это может навредить барабанной перепонке.
Поэтому правильней всего прикрывать рот салфеткой, которую можно будет сразу же выбросить. Если салфетки не оказалось рядом, постарайтесь как можно быстрее помыть руки.
Ковыряться в зубах
Любите после плотного ужина орудовать зубочисткой, а то и вовсе залезть в рот ногтями? Не самая полезная привычка. И зубочистка, и ногти — острые предметы, которыми можно поранить десны или повредить зубную эмаль. А еще на ногтях много бактерий, так что эта привычка как минимум негигиенична.
Если кусочек еды застрял между зубов, лучше использовать зубную нить. Главное — делать это осторожно, не погружая ее в поверхность десны.
Пить воду сразу после пробуждения
Казалось бы, что в этом плохого? Все диетологи советуют начинать утро со стакана чистой воды! Весь фокус в том, что перед водой вам стоит почистить зубы. Во время сна на них скапливаются бактерии. Все это вместе с кальциевой солью слюны превращается в итоге в налет и зубной камень.
Если первым делом после пробуждения вы выпьете воду, все это попадет дальше в организм. Лучше сначала почистить зубы, а потом выпить примерно 300 миллилитров чистой теплой воды маленькими глотками.
Спать в машине
Некоторые люди просто обожают спать во время поездок в авто, конечно же, в качестве пассажира: дорога укачивает, и поэтому многие решают скоротать время и подремать. Однако привычка прикорнуть в машине может дорого вам обойтись. Дело в том, что во время сна мышцы вокруг шейного отдела позвоночника обычно полностью расслаблены. Если автомобиль резко затормозит или окажется на ухабистой дороге, особенно на высокой скорости, шея и голова будут сильно дергаться, что может стать причиной смещения шейных позвонков.
Слишком коротко стричь ногти
Некоторые люди слишком усердно подстригают ногти на руках и ногах. Однако если кожа у ногтя окажется обнаженной, мягкие ткани будут чаще страдать от повреждений. Через маленькие ранки и трещинки бактерии смогут с легкостью попасть в подкожную область и начнут размножаться в ней. Со временем это может спровоцировать воспаление ногтевой канавки.
Ногти на руках за неделю вырастают примерно на 0,7 миллиметра. За этот период их лучше стричь два раза. Ногти на ногах растут медленней, их достаточно укорачивать 1-2 раза в месяц, пишет издание