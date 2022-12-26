Грипп, как и другие ОРВИ, — воздушно-капельная инфекция. Это значит, что вирус гриппа чаще всего попадает в организм с дыханием — через нос или рот. Это происходит, если рядом с вами оказывается больной человек — в офисе, в метро, дома. Однако есть и третий способ подхватить болезнь. Он хоть и менее частый, чем перечисленные два, но все равно считается распространенным.

Как напомнил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев, вирус гриппа может поражать через глаза.

- На самом деле еще через конъюнктиву глаза и через носослезный канал может это ( вирус гриппа ) тоже передаваться. Поэтому, если человек начинает тереть глаза, риск передачи есть. Это будет уже такой контактный путь заражения. Но это происходит реже, поскольку дышим мы постоянно, — рассказал Владимир Зайцев изданию URA.RU.

Специалист подчеркнул, что заразиться гриппом можно и при непосредственном контакте с больным человеком. И не только через поцелуй, а даже через общее полотенце.