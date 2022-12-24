Когда человек заразен при гриппе…

Врачи рекомендуют уходить на изоляцию и не контактировать с окружающими при первых же признаках недомогания — повышении температуры, появлении кашля, насморка. Неважно, какой вирус вы подхватили, — ходить на работу больным не стоит , чтобы не заражать окружающих. Заболевшим стоит и дома быть максимально бдительными — чаще проветривать помещение, мыть руки и пользоваться индивидуальными приборами.

Но как понять, заразен человек или уже нет, если болезнь продолжается несколько дней? Простой признак, определяющий это, назвал врач-терапевт.