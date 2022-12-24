Когда человек заразен при гриппе…
Врачи рекомендуют уходить на изоляцию и не контактировать с окружающими при первых же признаках недомогания — повышении температуры, появлении кашля, насморка. Неважно, какой вирус вы подхватили, — ходить на работу больным не стоит, чтобы не заражать окружающих. Заболевшим стоит и дома быть максимально бдительными — чаще проветривать помещение, мыть руки и пользоваться индивидуальными приборами.
Но как понять, заразен человек или уже нет, если болезнь продолжается несколько дней? Простой признак, определяющий это, назвал врач-терапевт.
— Когда человек борется с вирусом, у него сохраняется повышенная температура тела, —
А когда — при ковиде
Но эта особенность больше касается гриппа и ОРВИ, в ситуации с коронавирусом все несколько сложнее. Это заболевание стоит несколько в стороне.
— Коронавирус распространяется и в кишечник, из-за чего передача инфекции возможна и после нормализации температуры, — объяснил терапевт. По его словам, если вы совершенно уверены, что у вас — ковид, лучше выждать 7–10 дней с начала болезни, чтобы полностью исключить возможность заразить кого-то еще.
Также врач советует обратить внимание, что самый главный источник распространения инфекции — это дети.
— Чем младше ребенок, тем несовершеннее его иммунитет, поэтому вирус мутирует быстрее и передается другим людям активнее, чем от взрослых, — добавляет Андрей Кондрахин.
По словам врача, ребенок остается заразным при гриппе и ОРВИ до момента нормализации температуры, а при ковиде также способен быть переносчиком вируса в течение как минимум 7–10 дней.
Ранее врач-терапевт Елена Черненко рассказала «Доктору Питеру», как отличить грипп от ковида на начальной стадии заболевания. По ее словам, грипп чаще начинается сразу с резкого подъема температуры до 38–39 градусов. Также при гриппе нередкий симптом сухой кашель. А вот боль в горле для гриппа нетипична.
Ковид, скорее, начнется «плавно» — с насморка, невысокой температуры. Также для коронавирусной инфекции последних штаммов характерны жидкий стул и боль в горле.
В мире продолжается рост заболеваемости как гриппом, так и ОРВИ и ковидом. Сильнейшая вспышка коронавирусной инфекции случилась в Китае. Там за один день заболели сразу 37 млн человек. Чем грозит миру новая эпидемия коронавируса в Китае, рассказали эксперты.