Ученые НИУ ВШЭ выяснили, что от коронавируса чаще умирали в богатых регионах России

Мир еще долго будет отходить от последствий пандемии коронавируса. Строго говоря, сама по себе болезнь все еще никуда не делась — новые случаи заражения продолжают регистрировать во всем мире. Однако сейчас мы знаем о вирусе гораздо больше, чем еще два года назад.

Ученые из разных областей продолжают исследовать болезнь. Так, сотрудники факультета экономических наук НИУ ВШЭ выявили факторы, которые больше всего влияют на распространение вируса. В нашей стране, как выяснилось, наиболее значимыми оказались влажность, температура, мобильность, доля внутренних мигрантов и уровень дохода местного населения.