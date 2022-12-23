Ученые НИУ ВШЭ выяснили, что от коронавируса чаще умирали в богатых регионах России

Мир еще долго будет отходить от последствий пандемии коронавируса. Строго говоря, сама по себе болезнь все еще никуда не делась — новые случаи заражения продолжают регистрировать во всем мире. Однако сейчас мы знаем о вирусе гораздо больше, чем еще два года назад.
Ученые из разных областей продолжают исследовать болезнь. Так, сотрудники факультета экономических наук НИУ ВШЭ выявили факторы, которые больше всего влияют на распространение вируса. В нашей стране, как выяснилось, наиболее значимыми оказались влажность, температура, мобильность, доля внутренних мигрантов и уровень дохода местного населения.
Итоги работы опубликованы в издании
Существует множество исследований на тему факторов, способных оказать влияние на распространение ковида в определенных регионах. Например, в некоторых странах первые вспышки заболеваемости фиксировали в мегаполисах, куда съезжаются люди из других городов и стран. Высокая плотность населения, по мнению некоторых исследователей, тоже ускоряет процесс распространения болезни.
Авторы новой работы решили самостоятельно проверить, как дела обстоят в России. В своем исследовании они использовали данные Росстата по 82 регионам России в период с марта по декабрь 2020 года, а также информацию о погоде в разных городах в это время и о мобильности населения. Распространяемость инфекции ученые отслеживали на базе показателя избыточной смертности. Многие исследователи предпочитают использовать именно этот показатель, а не официальную статистику заболеваемости, потому что эти цифры сильно связаны с частотой тестирования, рекомендациями по учету и так далее.
Ученые ориентировались на следующие факторы:
демографические — доля пенсионеров, доля внутренних мигрантов;
природные — погода, влажность, количество деревьев;
политические;
экономические;
характеристики системы здравоохранения — количество врачей на 10 тысяч населения.
В итоге оказалось, что самыми значимыми факторами были влажность воздуха, температура, индекс самоизоляции, доля внутренних мигрантов и уровень дохода населения. Выяснилось, что в регионах, где холодно и высокая влажность, люди чаще умирали от ковида. То же самое касается и городов, в которые активно приезжают мигранты из других регионов.
Высокий уровень безработицы также оказался фактором, связанным с более высокой смертностью. Удивительно, но более высокой смертностью отличались и регионы с высокими доходами населения. Еще один поразительный факт — один из вариантов моделирования указал на отрицательную связь смертности с долей пенсионеров. Другой вариант модели подтвердил, что смертность была значительно ниже в регионах с высокой численностью медработников.