Группа китайских ученых решила определить факторы риска ревматических проблем после перенесенного COVID-19, а именно — кого чаще беспокоят боли и отеки в суставах после коронавирусной инфекции. Для этого они опросили почти 1300 пациентов спустя год после выписки.
Так, оказалось, что из 1296 переболевших через год ревматическими симптомами страдали 12,3% — 160 человек. Наиболее часто людей беспокоили колени — об этом рассказал каждый третий (38%). Каждый четвертый (25%) жаловался на лучезапястный сустав, почти каждый пятый (19%) — на плечевой.
Как отмечают исследователи, появление таких жалоб не зависело от тяжести перенесенного COVID-19, а также от применения кортикостероидов (класс стероидных гормонов — Прим. ред.) в острой фазе заболевания. Зато была найдена связь с полом и возрастом переболевших — пожилые люди в 1,22 раза, а женщины в 1,58 раза чаще испытывали после инфекции боли в суставах.
«Наше исследование показало значительную долю ревматических симптомов после COVID-19 у выписанных пациентов, что подчеркивает необходимость постоянного внимания. Примечательно, что ревматические симптомы после COVID-19 не зависели от тяжести заболевания и лечения кортикостероидами в острой фазе», — сделали вывод авторы работы, результаты которой
У большинства все проходит
Как рассказывали ранее петербургские ревматологи, у каждого пятого переболевшего COVID-19 в исследованиях крови находили специфические антитела — маркеры системных аутоиммунных заболеваний, которыми до коронавируса люди не страдали. Эти маркеры показывают не развившуюся болезнь, а только риск постковидного иммунологического синдрома. Таких пациентов врачи брали под медицинское наблюдение. И, по словам Евгения Трофимова, доцента кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медпомощи СЗГМУ им. Мечникова, оно показало, что реальное аутоиммунное заболевание (например, ревматоидный артрит или системная красная волчанка) дебютировало спустя 3-6 месяцев после выздоровления только у 0,5-1% пациентов. Причем, все они болели COVID-19 по-разному, включая легкое течение. Однако, как отметили врачи, среди заболевших ревматоидными артритом было больше женщин (соотношение примерно 60% на 40%), а также петербуржцев в возрасте 45-55 лет.
Также врач рассказал и о суставном синдроме, который нередко развивается после COVID-19 — в течение полугода после коронавирусной инфекции у людей начинают болеть суставы. По словам Евгения Трофимова, у 90% этот синдром со временем проходит, но у 10% может перерасти в недифференцированный артрит и далее в ревматоидный.