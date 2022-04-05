Группа китайских ученых решила определить факторы риска ревматических проблем после перенесенного COVID-19, а именно — кого чаще беспокоят боли и отеки в суставах после коронавирусной инфекции. Для этого они опросили почти 1300 пациентов спустя год после выписки.

Так, оказалось, что из 1296 переболевших через год ревматическими симптомами страдали 12,3% — 160 человек. Наиболее часто людей беспокоили колени — об этом рассказал каждый третий (38%). Каждый четвертый (25%) жаловался на лучезапястный сустав, почти каждый пятый (19%) — на плечевой.

Как отмечают исследователи, появление таких жалоб не зависело от тяжести перенесенного COVID-19, а также от применения кортикостероидов (класс стероидных гормонов — Прим. ред.) в острой фазе заболевания. Зато была найдена связь с полом и возрастом переболевших — пожилые люди в 1,22 раза, а женщины в 1,58 раза чаще испытывали после инфекции боли в суставах.