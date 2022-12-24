В результате массовых заражений коронавирусом в Китае 248 млн человек — это 18% населения — заболели ковидом за первые три недели декабря. Вероятнее всего, сразу 37 млн человек были инфицированы за один день — минувший вторник. Об этом пока говорят неофициально, ссылаясь на утечку информации с заседания национальной комиссии здравоохранения в Пекине,
Что происходит с ковидом в Китае
Больницы Китая переполнены пациентами с ковидом, люди болеют чаще всего очень тяжело, а в моргах — множество трупов,
Согласно предварительным прогнозам, в ближайшие месяцы в Китае от вируса может умереть до миллиона человек. Признаков того, что вспышка ковида как-то затихает, в Китае нет. Все происходящее называют «пандемическим цунами».
Считается, что причиной новой волны ковида в Китае может быть низкий иммунитет населения, малая эффективность национальных вакцин и отмена политики «нулевого ковида» после почти трех лет изоляции. В руководстве страны посчитали, что омикрон-штамм уже не такой опасный, как были предыдущие, и отменили многие меры безопасности, которыми ранее так славился Китай — ранее даже при одном случае заболевания проводились массовое тестирование, принудительный карантин.
Профессор Дэвид Ливермор, микробиолог из Университета Восточной Англии, сказал, что «Китаю предстоят несколько мрачных недель, поскольку пока ситуация выглядит очень неопределенной. Будет большой всплеск инфекций. Учитывая огромное население Китая и низкий уровень вакцинации уязвимых пожилых людей, будет большое количество смертей».
Глава
Возможен новый штамм?
Профессор Питер Хотез, вирусолог из Университета Бейлора в Техасе, сказал, что всплеск заболеваемости в Китае может привести к появлению новых штаммов, таких как смертельный вариант «дельта», который пошел по миру в 2021 году.
«Неконтролируемое распространение Covid среди большого количества невакцинированного или недостаточно вакцинированного населения в Китае может […] способствовать появлению новых вариантов […] подобно появлению „дельты“ среди непривитого населения в Индии в начале 2021 года», — заявил в соцсетях Питер Хотез.
Эксперты предупреждают, что новая вспышка ковида в Китае может обернуться неприятными последствиями для всех стран мира — особенно тех, в которых уже снизился иммунитет от коронавируса, приобретенный после вакцинации и перенесенного заболевания.
Другое мнение
По данным экспертов, масштабную вспышку ковида в Китае мог вызвать подвид коронавируса BF.7. Но он не будет иметь такую же опасность для других стран, как для Китая.
— Я не думаю, что ситуация в Китае будет представлять значительный дополнительный риск для многих других стран. В конце концов, большая часть остального мира имеет гибридный иммунитет, которого нет у Китая, — заявил профессор Пол Хантер, эксперт в области общественного здравоохранения в Университете Восточной Англии. — В глобальном масштабе вариант BF.7 не имеет каких-либо преимуществ роста по сравнению с другими штаммами.
Что касается появления других смертоносных подтипов коронавируса, Хантер отметил, что «мы видим, что каждый новый вариант имеет все меньше преимуществ по сравнению с предыдущими».
Как болеют ковидом в других странах и что в России?
В США в последние недели отмечается рост заразившихся новым омикрон-штаммом под названием XBB. Это подвариант штамма BA.2. За последнюю неделю рост составил до 18%. На прошлой неделе показатель составил 11,2%.
Новый подвид омикрон-штамма составляет более чем 50% случаев COVID-19 на северо-востоке страны,
О росте заболеваемости ковидом говорят также в Британии и Германии. Руководство стран рекомендует жителям воздержаться от поездок к близким в рождественские каникулы, если есть хоть малейшее недомогание, чтобы не распространить заболевание.
В России также продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, в Петербурге есть предпосылки к прохождению пика волны.
— Число активных случаев впервые несколько снизилось (10485→10459), нагрузка на больницы в целом остается почти на том же уровне (2580→2588), —