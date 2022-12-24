Что происходит с ковидом в Китае

Больницы Китая переполнены пациентами с ковидом, люди болеют чаще всего очень тяжело, а в моргах — множество трупов, пишет издание Daily Mail. В соцсетях уже три дня происходит сущий кошмар — пользователи выкладывают фото и видео из забитых больниц, трупов и лежащих на полу пациентов в реанимации. Многие из пациентов получают капельницы прямо в своих машинах из-за отсутствия коек. Морги и крематории переполнены. Логистика парализована из-за отсутствия рабочих.

Согласно предварительным прогнозам, в ближайшие месяцы в Китае от вируса может умереть до миллиона человек. Признаков того, что вспышка ковида как-то затихает, в Китае нет. Все происходящее называют «пандемическим цунами».

Считается, что причиной новой волны ковида в Китае может быть низкий иммунитет населения, малая эффективность национальных вакцин и отмена политики «нулевого ковида» после почти трех лет изоляции. В руководстве страны посчитали, что омикрон-штамм уже не такой опасный, как были предыдущие, и отменили многие меры безопасности, которыми ранее так славился Китай — ранее даже при одном случае заболевания проводились массовое тестирование, принудительный карантин.

Согласно модельным расчетам лондонского исследовательского института Airfinity, текущая волна инфекций в Китае будет иметь два пика — в январе и марте, возможно, 3,7 миллиона и 4,2 миллиона случаев в день соответственно.

Профессор Дэвид Ливермор, микробиолог из Университета Восточной Англии, сказал, что «Китаю предстоят несколько мрачных недель, поскольку пока ситуация выглядит очень неопределенной. Будет большой всплеск инфекций. Учитывая огромное население Китая и низкий уровень вакцинации уязвимых пожилых людей, будет большое количество смертей».