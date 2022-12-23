Прежде чем начать говорить о любом алкоголе, врачи в один голос предупреждают — употребление спиртных напитков в избыточном количестве приносит только вред организму. И даже одна порция алкоголя — это уже зона риска, в которую по умолчанию попадает тот, кто не ведет трезвый образ жизни.
Но без шампанского российский Новый год — это какой-то другой праздник. И обойтись без поднятия бокала с игристым вином, приезжая к очередному застолью под елочкой, очень непросто. Можно ли найти хоть какие-то плюсы в том, что в Новый год приходится выбирать этот спиртной напиток чаще других, или есть только минусы? «Доктор Питер» спросил у врача.
Вот побочные эффекты от употребления шампанского
сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro
Начинают «работу» полифенолы
- Качественное шампанское содержит полифенолы — биоактивные соединения с антиоксидантной способностью. Полифенолы есть в основном в темном винограде, но также и в белом, хотя и в меньших количествах, — рассказывает врач-генетик-метаболист Светлана Перес. — Этим антиоксидантам приписывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, так как они способны снижать артериальное давление.
Полифенолы — это еще и пребиотики, которые увеличивают рост полезных Bifidobacterium и Lactobacillus, они, в свою очередь, предотвращают размножение «плохих» бактерий в организме, отмечает врач.
- Есть данные, что несколько бокалов шампанского могут благотворно влиять на стенки кровеносных сосудов, а также улучшать систему пищеварения и усвоения, — отмечает эксперт. — Но при этом надо помнить, что избыточный алкоголь дает сильное растяжение сосудистой стенки, нарушает ее проницаемость.
Мы быстрее становимся пьяными
- В каждой бутылке игристого вина более семи миллионов пузырьков, — продолжает генетик Светлана Перес. — Пузырьки в шампанском являются результатом действия дрожжей. Этот микроскопический грибок нуждается в сахаре, чтобы жить, и когда он потребляет его, то выделяет углекислый газ.
Внутри каждой бутылки шампанского очень высокое давление, эквивалентное шести атмосферам. Чтобы представить наглядно, это эквивалентно трехкратному давлению в шинах автомобиля.
- Шампанское ударяет в голову легче, чем любой другой алкогольный напиток, — обращает внимание врач. — Благодаря пузырькам шампанское попадает в кровь быстрее, чем другие алкогольные напитки. Это происходит в результате карбонизации, ускоряющей переход алкоголя из желудка в тонкую кишку.
Простыми словами, шампанское нас опьяняет быстрее, чем любой другой негазированный алкоголь. Чтобы дойти до «кондиции», понадобится гораздо меньше этого напитка.
- Так что лишь один бокал шампанского может дать вам такой заряд веселья на всю ночь, какой для других способна обеспечить только бутылка вина, — резюмирует эксперт. — А самое главное — и нагрузку на печень вы получите гораздо меньше. Важно лишь вовремя остановиться и не попасть под влияние других, предлагающих подлить вам еще и еще.
Получим лишние и бесполезные калории
- Алкогольные напитки имеют высокую калорийность, которая не дает нашему организму никаких питательных веществ, — признает Светлана Перес. — Калории эти накапливаются в основном в абдоминальной зоне, делая нас более полными.
Если говорить о сухом шампанском — брюте, — в нем содержится менее 12 граммов остаточного сахара на 1 литр, то есть чуть больше 100 ккал в бокале 150 мл. Это на самом деле, немало. Столько же «весит» и стопка водки или коньяка.
- Каким бы низкокалорийным ни был алкогольный напиток, как избыточное количество, так и ежедневное его употребление обязательно оставит свои следы на талии, — объясняет Светлана Перес.
Шампанское усилит симптомы молочницы
- Ежедневное употребление шампанского способно спровоцировать рост грибковой и дрожжевой флоры, усилить симптомы молочницы, — предупреждает генетик-метаболист. — Сахар и дрожжи в составе шампанского могут «подкармливать» плохие бактерии флоры кишечника, тем самым усиливая симптомы интоксикации.
Кожа станет хуже, могут появиться отеки
- Если вы собираетесь пить шампанское каждый день, то учтите, что тогда неизбежно ухудшение внешнего вида кожи, появление отечности, — говорит Светлана Перес. — Избыточное употребление любого алкоголя, как и его ежедневное употребление — это нагрузка на системы детоксикации: печень и почки. А нагрузка на почки всегда будет провоцировать отечность тканей, тем самым не только ухудшая внешний вид кожи, но и повышая риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее главный сосудистый хирург ФГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России рассказал, что будет с организмом, если каждый день выпивать по стопке водки. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Доктора Питера».