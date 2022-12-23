Мы быстрее становимся пьяными

- В каждой бутылке игристого вина более семи миллионов пузырьков, — продолжает генетик Светлана Перес. — Пузырьки в шампанском являются результатом действия дрожжей. Этот микроскопический грибок нуждается в сахаре, чтобы жить, и когда он потребляет его, то выделяет углекислый газ.

Внутри каждой бутылки шампанского очень высокое давление, эквивалентное шести атмосферам. Чтобы представить наглядно, это эквивалентно трехкратному давлению в шинах автомобиля.

- Шампанское ударяет в голову легче, чем любой другой алкогольный напиток, — обращает внимание врач. — Благодаря пузырькам шампанское попадает в кровь быстрее, чем другие алкогольные напитки. Это происходит в результате карбонизации, ускоряющей переход алкоголя из желудка в тонкую кишку.

Простыми словами, шампанское нас опьяняет быстрее, чем любой другой негазированный алкоголь. Чтобы дойти до «кондиции», понадобится гораздо меньше этого напитка.

- Так что лишь один бокал шампанского может дать вам такой заряд веселья на всю ночь, какой для других способна обеспечить только бутылка вина, — резюмирует эксперт. — А самое главное — и нагрузку на печень вы получите гораздо меньше. Важно лишь вовремя остановиться и не попасть под влияние других, предлагающих подлить вам еще и еще.

Получим лишние и бесполезные калории

- Алкогольные напитки имеют высокую калорийность, которая не дает нашему организму никаких питательных веществ, — признает Светлана Перес. — Калории эти накапливаются в основном в абдоминальной зоне, делая нас более полными.

Если говорить о сухом шампанском — брюте, — в нем содержится менее 12 граммов остаточного сахара на 1 литр, то есть чуть больше 100 ккал в бокале 150 мл. Это на самом деле, немало. Столько же «весит» и стопка водки или коньяка.

- Каким бы низкокалорийным ни был алкогольный напиток, как избыточное количество, так и ежедневное его употребление обязательно оставит свои следы на талии, — объясняет Светлана Перес.