И конфету съесть, и на елку влезть: как сохранить зубы здоровыми в новогодние праздники

Не забывайте про регулярную чистку

В выходные дни так хочется утром поваляться подольше в кровати, а вечером засидеться за полночь с близкими и друзьями. Небольшое изменение привычного графика — это неплохо! Но праздники — это не повод отказаться от повседневных правил гигиенического ухода за полостью рта.

— Залог надежной стоматологической профилактики — регулярная чистка зубов не реже чем 2 раза в день. Не забывайте, что чистить нужно и зубы, и язык, — говорит Анна Соловьева.

Зубная нить — ваш верный союзник

Зубной налет, который скапливается во рту, может спровоцировать кариес, воспаление десен и, вообще, доставить массу проблем. Обычной щеткой не всегда получится удалить его из труднодоступных зон (между зубами, из-под десны).

— Поэтому не забывайте использовать специальную зубную нить — флосс. А кому-то понадобятся не только флоссы, но и специальные зубные ершики. Посоветуйтесь с вашим стоматологом, если сомневаетесь, что лучше подойдет именно вам, — советует Анна Соловьева.