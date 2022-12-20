Новый год все ближе к нам, а это значит, что настает пора корпоративов и праздничных ужинов с близкими. Все знают о том, как вреден алкоголь, — но очень многие явно позабудут об осторожности в этот период. Потому вопрос о том, как справляться с похмельем и алкогольным отравлением, вскоре станет актуален как никогда.

Один из популярных в народе способов прийти в себя после бурной вечеринки — активированный уголь. Однако, как отметила в эфире программы « Жить здорово!» врач и телеведущая Елена Малышева, не следует питать иллюзий насчет этого средства.