похмелье
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Новый год все ближе к нам, а это значит, что настает пора корпоративов и праздничных ужинов с близкими. Все знают о том, как вреден алкоголь, — но очень многие явно позабудут об осторожности в этот период. Потому вопрос о том, как справляться с похмельем и алкогольным отравлением, вскоре станет актуален как никогда.

Один из популярных в народе способов прийти в себя после бурной вечеринки — активированный уголь. Однако, как отметила в эфире программы «Жить здорово!» врач и телеведущая Елена Малышева, не следует питать иллюзий насчет этого средства.

Елена Малышева
Елена Малышева
Терапия

Врач-терапевт, ведущая и автор книг о здоровье

По словам врача, активированный уголь необходимо принимать в дозировке один грамм на один килограмм веса. Малышева напоминает: один грамм — это четыре таблетки активированного угля.

Поэтому, поясняет доктор, если человек весит 52 килограмма, то при алкогольном отравлении ему нужно выпить огромное количество таблеток — 208 штук. Такую дозу, по мнению Малышевой, невозможно дать пьяному человеку, так что не стоит питать иллюзий насчет этого медикамента.

Впрочем, в инструкции к активированному углю не удалось найти никакой информации о том, что уголь нужно пить именно в таких количествах.

— Детям препарат назначают в среднем из расчета 0,05 г/кг массы тела 3 раза в сутки. Максимальная разовая доза — до 0,2 г/кг массы тела.
Взрослым назначают в среднем по 1-2 г (4-8 таблеток) 3-4 раза в сутки.
Максимальная разовая доза для взрослых — до 8 г (32 таблетки), — написано в документе.

Доктор Олег Абакумов, например, в своем телеграм-канале советует в случае отравления пить 1 таблетку на 10 килограмм веса.

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Впрочем, в любом случае пить активированный уголь при алкогольном отравлении бессмысленно. Как рассказал главный внештатный токсиколог Минздрава России по Северо-Западному округу, руководитель токсикологического отделении НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Лодягин, уголь довольно слабо работает для адсорбирования алкоголя.

По каким признакам можно понять, что человек столкнулся именно с алкогольным отравлением? Вот несколько симптомов:

  • тошнота;

  • рвота;

  • жидкий стул;

  • боль в животе;

  • холодный липкий пот;

  • помутнение сознания;

  • пелена перед глазами;

  • вялость.

А о том, что поможет вылечить алкогольное отравление, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок