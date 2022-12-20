Новый год все ближе к нам, а это значит, что настает пора корпоративов и праздничных ужинов с близкими. Все знают о том, как вреден алкоголь, — но очень многие явно позабудут об осторожности в этот период. Потому вопрос о том, как справляться с похмельем и алкогольным отравлением, вскоре станет актуален как никогда.
Один из популярных в народе способов прийти в себя после бурной вечеринки — активированный уголь. Однако, как отметила в эфире программы «
Врач-терапевт, ведущая и автор книг о здоровье
По словам врача, активированный уголь необходимо принимать в дозировке один грамм на один килограмм веса. Малышева напоминает: один грамм — это четыре таблетки активированного угля.
Поэтому, поясняет доктор, если человек весит 52 килограмма, то при алкогольном отравлении ему нужно выпить огромное количество таблеток — 208 штук. Такую дозу, по мнению Малышевой, невозможно дать пьяному человеку, так что не стоит питать иллюзий насчет этого медикамента.
Впрочем,
— Детям препарат назначают в среднем из расчета 0,05 г/кг массы тела 3 раза в сутки. Максимальная разовая доза — до 0,2 г/кг массы тела.
Взрослым назначают в среднем по 1-2 г (4-8 таблеток) 3-4 раза в сутки.
Максимальная разовая доза для взрослых — до 8 г (32 таблетки), — написано в документе.
Доктор Олег Абакумов, например, в своем
Впрочем, в любом случае пить активированный уголь при алкогольном отравлении бессмысленно. Как рассказал главный внештатный токсиколог Минздрава России по Северо-Западному округу, руководитель токсикологического отделении НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Лодягин, уголь довольно слабо работает для адсорбирования алкоголя.
По каким признакам можно понять, что человек столкнулся именно с алкогольным отравлением? Вот несколько симптомов:
тошнота;
рвота;
жидкий стул;
боль в животе;
холодный липкий пот;
помутнение сознания;
пелена перед глазами;
вялость.
А о том, что поможет вылечить алкогольное отравление, можно прочитать ЗДЕСЬ.