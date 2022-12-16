Если вы подхватили вирус — ОРВИ, грипп, ковид — и болезнь протекает без осложнений, то любой врач оставит вас выздоравливать дома, а некоторые даже не станут назначать никаких лекарственных препаратов.

— Волшебной таблетки, которая избавит вас от вируса, не существует. Но зато есть средства, которые облегчат ваше состояние и ускорят выздоровление — и они не будут стоить вам ни копейки, — заявили врачи в интервью изданию Huffigton Post. — Вот так мы сами лечим грипп и ОРВИ, если заразились во время эпидемии.