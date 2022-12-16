Если вы подхватили вирус — ОРВИ, грипп, ковид — и болезнь протекает без осложнений, то любой врач оставит вас выздоравливать дома, а некоторые даже не станут назначать никаких лекарственных препаратов.
— Волшебной таблетки, которая избавит вас от вируса, не существует. Но зато есть средства, которые облегчат ваше состояние и ускорят выздоровление — и они не будут стоить вам ни копейки, — заявили врачи
Как лечатся врачи, если заболели сами
Едят правильные продукты
— Я поддерживаю организм, если заболел, отдыхом, достаточным количеством жидкости и продуктами с высоким содержанием белка, — говорит доктор Дхавал Десаи из Атланты. — В рацион заболевшего должны входить яйца, рыба, курица, натуральные йогурты, цельные крупы. А вот колбасу и продукты, не имеющие питательной ценности, а также кофе и крепкий чай лучше исключить.
Не стоит пить и алкоголь во время болезни, добавляют медики, он может нарушить ваш сон, обезвоживает и категорически не сочетается с жаропонижающими, если их придется принимать.
Много пьют
Гидратация — это по сути оздоровительное лечение, уверены врачи. Пить во время болезни надо обязательно — и даже больше, чем вы делаете это обычно.
врач-терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетолог.Личный сайт
— Обязательно пить теплую воду во время болезни. Неплохо, если напитки будут с витамином С — морсы, отвары, разведенные натуральные соки. Оптимальное соотношение воды к другим жидкостям — 70 к 30, — советует врач Елена Черненко. — Во время болезни при температуре надо пить до 100 мл жидкости на килограмм веса и до 50 мл на кг веса — при кашле, насморке и ОРВИ без температуры. Речь идет о норме жидкости на килограмм нормальной массы тела человека — за минусом лишних килограммов.
Много спят и отменяют физическую нагрузку
Если вы плохо чувствуете себя, телу надо дать отдых, и плохая идея — ограничивать себя в часах сна. По данным
— Если я болею, максимально замедляюсь и позволяю иммунной системе организма сделать свою работу, — говорит
— Даже если нет температуры и вам уже полегче, не надо начинать генеральную уборку, мыть посуду, драить полы, — советует и врач Елена Черненко. — Дайте организму отдых.
Внимательно следят за симптомами
— Обязательно слушаю свой организм и его сигналы, — говорит врач Десаи. — И не терплю, если мучают головная боль или температура выше 38 — применяю симптоматическое лечение. Но тут главное, не переусердствовать.
Как ранее предупреждала врач-терапевт, если высокая температура не спадает после принятой таблетки, принимать вторую категорически нельзя.
Прописывать самостоятельно таблетки, если появились какие-то проблемы со здоровьем или необычные симптомы, без врача не стоит, в один голос твердят доктора. Особенно если речь идет о маленьких детях.
— Мы не рекомендуем использовать, например, средства от кашля или какие-либо другие безрецептурные лекарства от простуды для маленьких детей без консультации врача, — говорит доктор. — Это может иметь опасные последствия для их здоровья и жизни.
Применяют полоскание и мед
— Если болит горло, очень хорошо помогают полоскания соленой водой, — говорит Скудери. — Приготовить раствор просто — смешайте пол чайной ложки соли в стакане теплой воды. Полощите им горло — это может принести временное облегчение.
— Я использую мед как натуральное средство для борьбы с кашлем, — отмечает Десаи. —
Используют увлажнители воздуха
— Когда я заболеваю, то включаю увлажнитель воздуха и ложусь в постель, — говорит педиатр Флорес. — Более насыщенный влагой воздух способствует облегчению дыхания, уменьшает заложенность носа. Если нет увлажнителя, можно распылить воду пульверизатором или поставить емкость с водой перед вентилятором. Важно — если у вас есть хронические заболевания или болезнь протекает тяжело, прежде чем начать применять увлажнитель, проконсультироваться с врачом.
Не принимают антибиотики
— Антибиотики работают против бактериальных инфекций, — объяснил врач Десаи. — А грипп и ОРВИ вызывает вирус. Так что такое лечение может быть даже опасным. Если вы принимаете антибиотики в надежде вылечиться от простуды, вы подвергаете свой организм риску получить токсический эффект. А со временем — если вы так делаете часто — может развиться устойчивость к антибиотикам. И таблетки уже не помогут, когда организму реально понадобится помощь.
Остаются дома
— Если я заболел, изолируюсь от близких, чтобы не подвергать их риску, и, конечно, не хожу по магазинам и на работу, — подтверждают врачи. — Очень хорошо регулярно проветривать помещение, где находится заболевший, чтобы не дать вирусам распространяться.
Что касается тестов на грипп и ковид при легком течении заболевания, то мнения разделились — одни врачи считают, что делать их надо, чтобы знать, какой вирус вас поразил, и быть готовым к возможным осложнениям, которые он может дать. Другие уверены, что тестирование — лишняя трата времени и средств.
— Если вы сделали тест и узнали, что у вас грипп, или ковид, или ни то и ни другое, что делать? Рецепт во всех случаях одинаков — оставаться дома, есть куриный супчик, принимать парацетамол, запастись терпением, — говорит известный врач Александр Мясников. — Тестирование может быть оправдано, когда, например, тяжелый температуривший больной поступает в больницу. Тут могут быть различные варианты — и тест нужен. А вот зачем он в амбулаторной практике, я не знаю.