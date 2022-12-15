Для молодости и красоты: 5 полезных привычек, которые должны появиться у женщин перед Новым годом

За несколько недель до Нового года так хочется привести все свои дела в порядок. Закончить старые проекты, сделать дома генеральную уборку, наконец-то разобрать шкафы и помириться с другом, с которым вы не разговариваете из-за какой-то ерунды.

Но не стоит забывать и про самое важное — про себя. В атмосфере праздника хочется быть самой красивой. И сейчас самое подходящее время позаботиться о себе. Как раз хватит времени до новогодней вечеринки.