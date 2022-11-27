Очищающие средства зимой

Необходимо обратить внимание зимой на текстуру очищающего средства для лица. Гель или пенку зимой лучше не использовать. Их стоит поменять на крем-гель или средство с кремовой или масляной формулой. А вот мицеллярную воду и гидрофильное масло вполне можно применять для снятия макияжа и в холодное время года.

— При проблемной коже зимой следует уменьшить количество очищающих и матирующих масок на основе глины, — советует Наталия Махнева. — Попробуйте применять увлажняющие маски два-три раза в неделю. Для дополнительного питания можно использовать на ночь увлажняющие маски, не требующие смывания.

Врач также советует на забывать и про SPF-крем — даже зимой. Это, возможно, не касается жителей Петербурга, где слишком много пасмурных дней, и и Мурманска, где скоро наступит полярная ночь, но важно для регионов и территорий, где в зимние месяцы довольно много солнца.

Дело в том, что ультрафиолетовые лучи активны и зимой, а солнечное излучение может проникать через окна. Следует ежедневно наносить солнцезащитный крем на лицо и другие открытые участки кожи — шею, уши и руки.

Если у вас не получается справиться с сухостью и раздражением кожи самостоятельно, обязательно обратитесь к врачу-дерматологу, рекомендует эксперт.