Скалка

— Нет ничего лучше, чем в конце дня промять, прокатать скалочкой уставшие стопы! — рассказывает врач-остеопат. — Такой нехитрый массаж позволяет уменьшить напряжение мышц во всем теле.

Медный кувшин

— Я использую его для отстаивания воды и для того, чтобы вода обогащалась медью — у большинства людей этот элемент в дефиците, — рекомендует Владимир Животов. — В Аюрведе медной воде приписывается очень много полезных свойств! Улучшение пищеварения — лишь одно из них.

Чайник, поддерживающий температуру воды

— Я крайне НЕ рекомендую пить холодную воду, — советует эксперт. — Лучшая для здоровья, особенно в холодное время года, вода теплая, ближе к горячей. Но постоянно кипятить чайник, а потом ждать, когда же вода остынет, не слишком практично. Вот тут на помощь и приходит такой замечательный чайничек с поддержанием определенного уровня температуры воды.