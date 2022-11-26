В красоту и здоровье можно вкладывать тысячи рублей, постоянно покупая недешевые кремы для похудения, биодобавки, различные приборы, устройства, тренажеры и так далее. Но их эффект зачастую лишь приукрашивают — как правило, те, кто заинтересован в продажах.
Чтобы быть здоровым, модные девайсы не нужны, как бы убежденно реклама ни твердила обратное, уверен врач-остеопат Владимир Животов. Он назвали три вещи, которые есть у него дома и которые стоит иметь под рукой каждому. Именно они помогут с легкостью поддерживать здоровье.
врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов РоссииЛичный сайт
Скалка
— Нет ничего лучше, чем в конце дня промять, прокатать скалочкой уставшие стопы! —
Медный кувшин
— Я использую его для отстаивания воды и для того, чтобы вода обогащалась медью — у большинства людей этот элемент в дефиците, — рекомендует Владимир Животов. — В Аюрведе медной воде приписывается очень много полезных свойств! Улучшение пищеварения — лишь одно из них.
Чайник, поддерживающий температуру воды
— Я крайне НЕ рекомендую пить холодную воду, — советует эксперт. — Лучшая для здоровья, особенно в холодное время года, вода теплая, ближе к горячей. Но постоянно кипятить чайник, а потом ждать, когда же вода остынет, не слишком практично. Вот тут на помощь и приходит такой замечательный чайничек с поддержанием определенного уровня температуры воды.
Почему вредно пить холодную воду
Ранее врач-эндокринолог Павлова рассказала, что одна из самых правильных привычек здорового человека — выпивать утром натощак стакан теплой воды, температура — около 40 градусов.
Дело в том, что холодная вода может вызвать спазм мускулатуры пищеварительной системы, причем холодной для организма может считаться даже вода почти комнатной температуры, ведь внутри нашего тела всегда плюс 38 градусов.
Так что, если случится спазм, даже небольшой, это может нарушить циркулирование желчи, необходимой для переваривания жиров, выработки гормонов кишечника и гормона радости эндорфина. Это запросто даст сбой в работе кишечника, и как следствие — снижение иммунитета. Также желчь — это мощнейший антисептик. Она способна уничтожить кучу болезнетворных организмов.
Именно поэтому с утра стоит пить теплую, почти горячую воду, уверяют врачи.
Также, по словам остеопата, есть главное правило, как пить воду в течение дня. Делать это надо за 30 минут до и через 2 часа после еды. Вы поразитесь, насколько улучшится качество вашего пищеварения, уверяет Владимир Животов.