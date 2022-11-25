Еще один момент: обувь не должна быть тесной, иначе будет нарушаться кровоснабжение стопы, тогда ноги замерзнут. А еще при нарушенном кровоснабжении будут возникать воспаления, ноги будут болеть.

Самая важная деталь в обуви — не подошва, а колодки . Они должны быть такими, чтобы стопа чувствовала себя комфортно, чтобы не заваливалась внутрь, чтобы походка не была раскачивающейся. Если чувствуете, что стопа заваливается — выбирайте ортопедическую обувь или покупайте ортопедические стельки. Не жесткие, а упругие.

Подошва должна хорошо гнуться, выбирайте не жесткую и не скользящую. И, разумеется, не кожаную — это должны быть какие-то синтетические материалы. С рифлением, с протектором, которые препятствуют скольжению.