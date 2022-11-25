Российские зимы суровы и беспощадны — в изящных ботильонах пробежать по улице получится явно не скоро. Или последствий для здоровья не избежать, что делать — мороз, гололед, слякоть… Какая же обувь лучше всего поможет справиться с непростыми погодными условиями? И правда ли, что лучшая зимняя обувь должна быть на плоской подошве? «Доктор Питер» разбирался вместе с остеопатом Дмитрием Симкиным.
— Самая неудачная зимняя обувь — мягкая и бесформенная, в стиле угги. Что касается материалов: в первую очередь, ботинки должны быть теплыми. Жителям Северо-Запада и Центра России лучше остановить свой выбор на мембранной обуви, которая дышит и не протекает. Это может быть и кожа, и текстиль, главное — дышащий и непромокающий материал. И, конечно, утепленный. Теплая обувь очень важна для нормального теплообмена всего организма, без нее не спасет даже очень теплая куртка.
Еще один момент: обувь не должна быть тесной, иначе будет нарушаться кровоснабжение стопы, тогда ноги замерзнут. А еще при нарушенном кровоснабжении будут возникать воспаления, ноги будут болеть.
Самая важная деталь в обуви — не подошва, а колодки. Они должны быть такими, чтобы стопа чувствовала себя комфортно, чтобы не заваливалась внутрь, чтобы походка не была раскачивающейся. Если чувствуете, что стопа заваливается — выбирайте ортопедическую обувь или покупайте ортопедические стельки. Не жесткие, а упругие.
Подошва должна хорошо гнуться, выбирайте не жесткую и не скользящую. И, разумеется, не кожаную — это должны быть какие-то синтетические материалы. С рифлением, с протектором, которые препятствуют скольжению.
Что касается каблука, то он необходим — пусть и небольшой. Идеальная высота каблука определяется индивидуально.
Чтобы ее узнать, нужно лечь на кровать так, чтобы пальцы стопы касались изножья кровати. Не пытайтесь тянуть носки, расслабьте стопу. Расстояние от пятки до изножья и будет оптимальной высотой каблука — вне зависимости от того, для зимней обуви или для летней. Однако каблук должен быть максимально широким — желательно по всей ширине подошвы.
Если говорить именно про ортопедическую обувь, в которой будет удобно долго ходить, то это должны быть скорее ботинки, чем сапоги. Понятно, что высокие сапоги могут быть более теплыми, но это не критично — главное, чтобы обувь закрывала лодыжки. И это важное дополнение тут же отметает из подходящих вариантов зимней обуви кеды и невысокие кроссовки. А вот разницы между высокими сапогами и ботинками, с точки зрения остеопата, нет.
Список самой неудачной обуви:
кроссовки;
ботильоны, которые не закрывают щиколотки;
обувь на кожаной подошве;
сапоги на шпильках;
слишком тесная обувь и обувь с узким носом;
угги и другие бесформенные модели.