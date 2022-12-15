Диетолог назвала идеальную порцию пельменей: сколько штук варить на одного человека

Когда лень готовить обед или ужин, на помощь приходят пельмени. Доверить их приготовление можно даже ребенку, ведь ничего сложно в процессе нет: достаточно вскипятить воду, закинуть в нее пельмени, подождать чуть меньше 10 минут — и все, можно приступать к трапезе.
Однако пельмени — это довольно калорийный продукт. Их делают из теста и мяса, причем чаще всего в составе есть жирная свинина. Плюс мы зачастую приправляем их сметаной, майонезом, кетчупом или другими соусами, чем только добавляем им калорийности и вредности.
Однако можно есть пельмени и не набирать вес. Существует два способа, которые помогут вам сохранить фигуру, говорит диетолог Дарья Русакова.
Кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН)
— Мы чаще едим пельмени в холода, так как они отлично помогают согреться. Но если есть их в большом количестве, будет превышение по калорийности. В дальнейшем это приведет к набору веса, —
Чтобы не навредить фигуре, соблюдайте 2 простых правила:
Ешьте пельмени не чаще чем 1-2 раза в неделю. И контролируйте размер порции! Так, за раз можно съедать не больше чем 10-15 штук. Причем пельмени должны быть маленького или среднего размера.
Добавляйте к пельменям овощи. Можно выложить на тарелку листья салата, морковь, квашеную капусту, зелень. В таком случае пельмени будут лучше перевариваться и усваиваться, следовательно, меньше отложатся в «жировое депо».
Что еще нужно есть в холода
Чем ниже температура на улице, тем сильнее аппетит — так уж мы устроены. Организму нужно согреваться, в этом нет ничего удивительного. Поэтому зимой в рацион стоит включить следующие блюда:
запеченные овощи,
крупы и каши,
горячие сытные супы, например, крем-супы или супы-пюре.
Также можно попробовать поэкспериментировать с приправами и специями — ввести в рацион кардамон, корицу, паприку, имбирь, анис, мускатный орех.
Диетолог, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию.
— Специи делают еду вкуснее и полезнее. Корицу, паприку, анис и другие приправы можно добавлять в крупы, мясо, рыбу, овощные блюда, — рассказывала «Доктору Питеру» диетолог.
Еще одна важная деталь: не забывайте про семечки, орехи, масла и мясо — телятину, индейку, курицу. Так вы повысите энергетическую ценность блюда за счет качественных растительных жиров, белка, при этом не накормите себя «пустыми» калориями.