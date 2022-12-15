Диетолог назвала идеальную порцию пельменей: сколько штук варить на одного человека

Когда лень готовить обед или ужин, на помощь приходят пельмени. Доверить их приготовление можно даже ребенку, ведь ничего сложно в процессе нет: достаточно вскипятить воду, закинуть в нее пельмени, подождать чуть меньше 10 минут — и все, можно приступать к трапезе.

Однако пельмени — это довольно калорийный продукт. Их делают из теста и мяса, причем чаще всего в составе есть жирная свинина. Плюс мы зачастую приправляем их сметаной, майонезом, кетчупом или другими соусами, чем только добавляем им калорийности и вредности.