Массовое тестирование на грипп
Эпидемия гриппа в России в разгаре. Минздрав заявил, что количество заболевших гриппом и ОРВИ достигло 1,5 млн человек. Большинство случаев приходится на свиной грипп, 40% из заболевших — дети. При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что ситуация со свиным гриппом в России регулируемая.
Глава ведомства Анна Попова заявила, что всем, у кого есть симптомы ОРВИ, сейчас можно делать отечественные тесты на грипп — запасов их в России достаточно, а в лабораториях есть необходимое оборудование.
— Сегодня можно начинать тестирование на выявление гриппа всем, точно так же как по ковиду, у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций, —
А Мясников против
Один из самых известных теледокторов России, врач общей практики Александр Мясников раскритиковал предложение Анны Поповой. По его словам, надо понимать, что деньги для массового тестирования на грипп пойдут из фонда ОМС, средства в который в том числе поступают и от работодателей, да и особенного смысла в тестах нет.
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг.
— ОМС — это не бесплатно, это те средства, которые мы отчисляем ежемесячно. Тест стОит несколько сотен рублей. Да, не пациенту — фонду ОМС, который не только не «бездонный», но и совсем не «глубокий», —
По словам врача, делать тесты на грипп в массовом порядке — не оправданная мера.
— Если вы сделали тест и узнали, что у вас грипп, что делать? Оставаться дома, есть куриный супчик, принимать парацетамол, запастись терпением. Если вы сделали тест, узнали, что ковид, что делать? Оставаться дома, есть куриный супчик, принимать парацетамол, запастись терпением. Сделали тест — не ковид, не грипп, а какой-то другой вирус. Что делать? Оставаться дома, есть куриный супчик, принимать парацетамол, запастись терпением, — говорит Александр Мясников. — Тестирование может быть оправдано, когда, например, тяжелый температуривший больной поступает в больницу. Тут могут быть различные варианты — и тест нужен. А вот зачем он в амбулаторной практике, я не знаю.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что если у вас поднялась температура и вы почувствовали недомогание, экспресс-тест на ковид или грипп сделать все же стоит — особенно если вы беременны, или имеете хронические заболевания, или вас можно считать пожилым.
— В этом случае важно понять природу заболевания, если вы в группе риска. Если вдруг оказывается, что у вас ковид, то необходимо одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то, независимо от штамма, назначаются этиотропные препараты, — заявил Андрей Поздняков.
Грипп и массовые мероприятия
Из-за эпидемии гриппа в России рекомендуется отменить запланированные новогодние корпоративы. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с
Между тем пока об отмене детских праздников перед Новым годом речи не идет. Хотя, например, в Петербурге ситуация с заболеваемостью детей гриппом и ОРВИ весьма непростая. Об этом накануне
«На долю детей в этом сезоне приходится и самое большое количество госпитализаций. Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет — в общем количестве болеющих детей их около 70%», — говорится в сообщении вице-губернатора.
В Петербурге принято решение отправить младших школьников на досрочные каникулы с 20 декабря, но новогодние мероприятия отменять не будут. Дети с 5-го по 11-й класс продолжают учиться, кружки и детсады работают в обычном режиме.