Массовое тестирование на грипп

Эпидемия гриппа в России в разгаре. Минздрав заявил, что количество заболевших гриппом и ОРВИ достигло 1,5 млн человек. Большинство случаев приходится на свиной грипп, 40% из заболевших — дети. При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что ситуация со свиным гриппом в России регулируемая.

Глава ведомства Анна Попова заявила, что всем, у кого есть симптомы ОРВИ, сейчас можно делать отечественные тесты на грипп — запасов их в России достаточно, а в лабораториях есть необходимое оборудование.