Не делайте этого никогда: какие лайфхаки из соцсетей способны лишить вас зубов

В погоне за красотой мы всё время пытаемся найти самые простые пути и готовы поверить, что похудеем от очередной чудо-таблетки, избавимся от прыщей с помощью хозяйственного мыла и осветлим зубы, приготовив домашнюю зубную пасту.
Последний совет, кстати, снова набирает популярность в социальных сетях. Авторы таких рекомендаций убеждены: если делать зубную пасту своими руками из кокосового масла, соды, лимонного сока, уксуса, древесного угля или перекиси водорода, то такое средство поможет эффективно очищать зубы, отбелит их — и в нём не будет фтора.
Впрочем, стоматологи от таких советов, мягко говоря, не в восторге.
Главный дантист Bupa Кэтрин Медден поясняет: ингредиенты, которые умельцы из Интернета используют для изготовления самодельной пасты, могут навредить здоровью.
Например, лимонная кислота вредит зубной эмали. Не лучшим образом на нее влияют и грубые абразивы вроде соды или соли. Стерев эмаль, обратно вы уже ее не восстановите.
Между тем стертая эмаль увеличивает риск кариеса, появления дырок в зубах, провоцирует повышенную чувствительность и влияет на цвет зубов.
Другие ингредиенты, например перекись водорода или уксус, могут вызвать ожог десен.
Врач поясняет: сама идея, что такие «натуральные» пасты будут лучше покупных, отчасти вызвана теорией о том, будто бы фтор очень токсичен — даже больше, чем свинец. Однако на самом деле это не так. Ученые уже давно установили, что фтор абсолютно безопасен и работает как эффективное средство профилактики кариеса.
Медден посоветовала по вопросам здоровья зубов советоваться со своим стоматологом, а не с интернет-экспертами, пишет
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Почему не нужно бояться фтора
Как фтор вообще работает и почему его так любят добавлять в зубные пасты? Как отмечает стоматолог Юлия Лапушкина, наша эмаль состоит из гидроксиапатита. Образующие кариес бактерии производят кислоты, которые плавят нашу эмаль. Сначала формируется очаг деминерализации, если процесс не остановить — появится полость.
Фтор может образовывать крепкие связи с гидроксиапатитом. Образуется фторапатит — это вещество кислотам разрушить уже гораздо сложнее, так что эмаль становится более прочной и защищенной.
При этом про фтор и его влияние на наш организм существует множество легенд — например, некоторые думают, что он способен вызвать аутизм. Подробнее на эту тему читайте ЗДЕСЬ.