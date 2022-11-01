Не делайте этого никогда: какие лайфхаки из соцсетей способны лишить вас зубов

В погоне за красотой мы всё время пытаемся найти самые простые пути и готовы поверить, что похудеем от очередной чудо-таблетки, избавимся от прыщей с помощью хозяйственного мыла и осветлим зубы, приготовив домашнюю зубную пасту.

Последний совет, кстати, снова набирает популярность в социальных сетях. Авторы таких рекомендаций убеждены: если делать зубную пасту своими руками из кокосового масла, соды, лимонного сока, уксуса, древесного угля или перекиси водорода, то такое средство поможет эффективно очищать зубы, отбелит их — и в нём не будет фтора.

Впрочем, стоматологи от таких советов, мягко говоря, не в восторге.