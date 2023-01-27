Физиологи давно определили: наша продуктивность в течение дня зависит от утреннего пробуждения и действий в первый час после сна . Если вы заведете себе несколько новых полезных привычек, пробуждение будет простым, настроение — бодрым, а работоспособность — высокой. На протяжении дня хорошие привычки помогут избежать утомления, раздражения, защитить от стресса и сохранить оптимизм до вечера.

Сценарий подъема от раздражающего звука будильника, сборы впопыхах, чтобы не опоздать на работу, перекус на бегу или кофе натощак — не лучшее начало дня. Как же правильно? Об этом «Доктору Питеру» рассказала главный врач клиники «Будь Здоров» в Краснодаре, терапевт Инна Меликова.