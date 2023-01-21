Казалось бы, что тут такого, выпить стакан воды утром, натощак? Но если сделать это ежедневной привычкой, можно существенно улучшить здоровье, устранить определенные проблемы пищеварения, почувствовать себя лучше буквально через пару недель. Но сразу стоит определиться — какая вода наиболее полезна, нужно ли пить обычную или минеральную, какую температуру жидкости выбрать?
«Доктор Питер» совместно с врачом-гастроэнтерологом Татьяной Лебедевой разбирались, что произойдет с телом, если вы начнете день со стакана холодной, горячей или теплой воды. Каких эффектов можно добиться и всем ли можно следовать данному ритуалу?
Теплая, холодная или горячая — сколько это в градусах
Прежде чем обсуждать, какая температура воды наиболее полезна, важно сначала разобраться, при какой температуре воду относят к той или иной категории.
Холодная вода имеет температуру до 20 °C.
Теплой считают воду с температурой от 21 °C до 35 °C.
Горячая имеет температуру в пределах 35–42 °C.
Вода более высокой температуры опасна для пищеварительной системы, она может провоцировать ожоги слизистых, поэтому не стоит употреблять очень горячую жидкость.
Важно пить!
Татьяна Лебедева подчеркивает — с точки зрения медицины, а именно гастроэнтерологии, не так важно, пьете ли вы воду натощак или не пьете, предпочитаете горячую, холодную или воду комнатной температуры. Важно то, что вода — это незаменимая составляющая всех процессов, происходящих в нашем организме:
это универсальный растворитель, она приносит в клетку необходимые питательные вещества и уносит отходы;
без воды в клетке не могли бы протекать самые простые химические реакции;
вода регулирует систему терморегуляции нашего организма.
В организме происходит постоянный обмен воды. Мы получаем ее с едой и напитками, помимо того, что она образуется при метаболических реакциях, происходящих в клетках.
Какую воду пить нельзя?
По мнению гастроэнтерологов и диетологов, стоит избегать употребления натощак очень холодной воды, со льдом, и крайне горячей воды, которая совсем недавно закипела. Экстремальные температуры жидкости приводят к раздражению слизистой оболочки желудка и могут нарушать моторику пищеварительного тракта.
В итоге подобные привычки могут негативно сказаться на здоровье. Это особенно важно для людей с гастритами и язвой желудка, холециститом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью и энтеритами. Также осторожными нужно быть с употреблением воды экстремально низкой или высокой температуры при проблемах с сердцем или легкими.
Чем полезна вода натощак
Достаточное количество воды помогает в регуляции двигательной активности пищеварительной системы. Особенно это важно для тех людей, кто страдает от хронических запоров. Но важно понимать — максимальный стимулирующий эффект для кишечника дает питьевая вода, имеющая температуру около 20-22 градусов.
Прием ее натощак помогает запускать процессы пищеварения по утрам. Но по мере повышения температуры воды активность в отношении стимуляции моторики кишечника снижается.
Если вода горячая, превышает 35 градусов, она обладает спазмолитическим эффектом, поэтому будет тормозить процесс пищеварения. Но и ледяная вода, если ее температура меньше 10 градусов, тоже будет провоцировать торможение моторики, поскольку вызывает рефлекторный спазм пищеварительного тракта. Кроме того, чтобы помочь в коррекции запоров, нужно пить по утрам натощак воду быстро, мелкими глотками.
Влияние воды на похудение
Также полезно пить воду перед едой. Один-два стакана обычной питьевой воды помогают уменьшить аппетит, поскольку заполняют желудок. Что касается влияния воды на похудание: люди способны путать жажду с голодом, поэтому стакан воды поможет справиться с перееданием.
Если захотели перекусить — выпейте стакан жидкости, нередко вам просто не хватает воды. Также стоит отметить: заменив соки и сладкие напитки обычной водой, можно снизить количество калорий за день. А самый действенный способ похудеть — это создать дефицит калорий, в том числе за счет физической нагрузки, не забывая при этом о правильном питании, а также сбалансированном режиме труда и отдыха.
Может ли вода ухудшить переваривание пищи?
Нередко можно слышать о том, что вода может нарушить процесс пищеварения, поскольку при употреблении ее во время еды она разбавляет желудочный сок. Врачи утверждают — научного подтверждения подобному факту не найдено.
Концентрация соляной кислоты в желудке поддерживается на постоянном уровне вне зависимости от того, плотная там пища или жидкая. Более того, употребление воды позволяет более равномерно перемешивать пищевой комок в желудке и обрабатывать его кислотой и пепсином, значит, переваривание пищи будет максимально полным.
Единственная оговорка — стоит не употреблять более одного стакана воды во время приема пищи людям, которые страдают от рефлюксной болезни. Перерастяжение стенок желудка и его переполнение повышает риск заброса содержимого желудка в пищевод с развитием изжоги. Особенно это важно в вечерние часы, перед сном.
Какую воду пить
Утром не стоит добавлять в воду какие-либо добавки, особенно — лимонный сок. На протяжении ночи в желудке происходит концентрация соляной кислоты. Если дополнительно принимать лимонный сок, можно спровоцировать неприятные ощущения и изжогу. Можно пить воду с лимоном после приема пищи, но при условии, что нет проблем с пищеварением — гастритов и язвенной болезни.
Минеральную воду утром натощак лучше пить по согласованию с врачом. Она может помочь при запорах, если принимать ее курсами по 3-6 недель. Проходить такие курсы можно два или три раза в год.