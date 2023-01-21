Казалось бы, что тут такого, выпить стакан воды утром, натощак? Но если сделать это ежедневной привычкой, можно существенно улучшить здоровье, устранить определенные проблемы пищеварения, почувствовать себя лучше буквально через пару недель. Но сразу стоит определиться — какая вода наиболее полезна, нужно ли пить обычную или минеральную, какую температуру жидкости выбрать?

«Доктор Питер» совместно с врачом-гастроэнтерологом Татьяной Лебедевой разбирались, что произойдет с телом, если вы начнете день со стакана холодной, горячей или теплой воды. Каких эффектов можно добиться и всем ли можно следовать данному ритуалу?