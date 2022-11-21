Правила, как пить воду, чтобы оставаться здоровым и молодым, — это настоящая наука. Налаженный питьевой режим — важнейший компонент здорового образа жизни.

Без достаточного количества жидкости наш организм будет страдать — нарушится работа пищеварительной системы, пострадают почки и печень, да и другие органы. Будет беспокоить вздутие живота, начнутся проблемы с лишним весом и так далее.

Базовая или минимальная потребность жидкости — это 30 мл на 1 кг нормальной массы тела в сутки. При этом рекомендованное врачами соотношение воды к другим жидкостям в течение дня — 70 к 30.

Есть мнение, что важно не только то, сколько жидкости вы пьете каждый день, но и как именно.