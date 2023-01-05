Основной аргумент, упорно насаждаемый адептами нетрадиционного подхода к человеческой физиологии, — вода разведет вам все пищеварительные соки, разбавит кислоту в желудке. Поэтому попавшая в пищеварительную трубку еда толком не переварится, заболит живот, вздуется кишечник и вообще — все будет плохо.
Специалисты в области здорового питания только посмеиваются над подобными утверждениями и разносят в пух и прах подобные мифы на своих страницах в интернете. Утверждение о том, что вода помешает пищеварению, не выдерживает критики хотя бы потому, что это противоречит современным знаниям о физиологии. Но разберем все по порядку, вооружившись экспертным мнением, и обсудим — какие напитки допустимы?
Без воды — нет пищеварения
В своем блоге доктор Бурлаков подробно объясняет суть пищеварительного процесса от момента попадания пищи до ее прохождения до толстой кишки. Он подчеркивает — процесс пищеварения стартует еще в полости рта и при пережевывании каждый кусочек пищи, даже самый плотный, смачивается слюной. В составе слюны много воды, если быть точнее — до 99%.
Затем, попадая в желудок, пища начинает смешиваться с содержимым желудка — оно жидкое и кислое. В составе желудочного сока содержится смесь соляной кислоты, органических веществ, электролитов и воды. Этот состав изменяется в соответствии с потребностями человека при употреблении той или иной пищи. Если это суп, желудок, а затем и кишечник, поджелудочная железа и желчный пузырь дадут одну реакцию, на более плотную пищу — другую.
Жидкость из желудка уходит быстрее
Физиологи прекрасно знают тот факт, что различные жидкости покидают желудок быстрее, чем плотная пища. Но на сам процесс пищеварения это не влияет никоим образом. Просто для полноценной обработки жидкой пищи требуется меньше времени, она равномерно смешивается с соляной кислотой и ферментами. Твердая пища для полноценной обработки и пропитывания соками должна полежать в желудке подольше.
Никаких опасений по поводу того, что вода может разжижать, разбавлять и ослаблять действие пищеварительных соков не найдено. Часть воды поступает вообще не из напитков, а из водянистой пищи — овощей, фруктов, супов, подливок. В их основе содержится обычная вода, которая ничем не отличается от питьевой.
Чтобы реально разбавить желудочный сок и чуть замедлить, но не нарушить пищеварение, нужно пить очень много воды, практически по стакану каждые 1-2 минуты, что никто не делает в принципе. Не выдерживают критики и фразы о том, что вода — это одно, а бульоны, супы — это другое. Желудок не различает воду просто и воду как основу бульона.
Когда нельзя пить воду во время еды?
Единственная ситуация, когда не стоит употреблять воду во время еды, — это возникновение субъективного дискомфорта. В этом случае, если при приеме жидкости с пищей есть проблемы с желудком или кишечником, вам лично так делать не стоит. В целом же запрета на запивание пищи водой нет.
Что пить?
В этом вопросе ясности больше. Для того чтобы не добавлять калорийности пище и не получить неприятных побочных эффектов в виде отрыжки и вздутия живота, стоит отдать предпочтение обычной питьевой воде. Лучше, если она будет прохладной, но не ледяной (без льда и не ниже 10-12 градусов).
Минеральную воду тоже можно, но она должна быть без газа, поскольку пузырьки воздуха скапливаются в желудке, растягивают его и провоцируют неприятные ощущения. Часть газа, попадая в кишечник, приводит к вздутию, метеоризму.
Аналогична и ситуация со сладкими газированными напитками. Помимо того, что они дают дополнительную порцию добавочного сахара, большое количество газа может провоцировать дискомфорт в пищеварительном тракте.
Не стоит налегать и на соки, поскольку они калорийные, сладкие. Но на процесс пищеварения они сами по себе не влияют, желудочный сок, аналогично воде, они не разбавляют. Избыток сока, особенно богатого фруктовыми кислотами, может даже простимулировать выработку кислоты в желудке. В итоге можно получить приступ изжоги.
Как правильно пить?
Лучше пить воду между процессом употребления плотной пищи. То есть откусили кусочек, тщательно прожевали, проглотили и только потом запили. Не нужно пить воду во время пережевывания. Важно, чтобы во время жевания пищевой комок равномерно и полноценно смачивался слюной. Можно выпить немного воды до начала приема пищи — это поможет запустить процесс пищеварения, увеличить объем желудочного сока, смочить ротовую полость, запуская процесс образования слюны.
Также можно запить водой или другими жидкостями еду уже после завершения трапезы. В советской столовой всегда были первое, второе и компот (или другой напиток), которым заканчивали обед или ужин.