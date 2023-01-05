Что пить?

В этом вопросе ясности больше. Для того чтобы не добавлять калорийности пище и не получить неприятных побочных эффектов в виде отрыжки и вздутия живота, стоит отдать предпочтение обычной питьевой воде. Лучше, если она будет прохладной, но не ледяной (без льда и не ниже 10-12 градусов).

Минеральную воду тоже можно, но она должна быть без газа, поскольку пузырьки воздуха скапливаются в желудке, растягивают его и провоцируют неприятные ощущения. Часть газа, попадая в кишечник, приводит к вздутию, метеоризму.

Аналогична и ситуация со сладкими газированными напитками. Помимо того, что они дают дополнительную порцию добавочного сахара, большое количество газа может провоцировать дискомфорт в пищеварительном тракте.