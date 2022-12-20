Диетолог Дюваль рассказала, какая вода заставляет нас худеть быстрее: кипяченая или сырая

— Даже если делать все, что только можно, для похудения — правильно питаться, заниматься спортом, — но пить недостаточно воды, процесс снижения веса будет замедляться, — рассказала эксперт порталу «Москва 24».

Чтобы вода как можно скорее «активировала» ваш метаболизм и запустила процесс потери веса, надо соблюдать несколько условий:

она должна быть комнатной температуры,

у нее должен быть отрицательный показатель ОВП — это окислительно-восстановительный потенциал, то есть насколько вода может восстанавливать организм.

Так, например, водопроводная вода, а также вода из кофе или чая имеет положительный потенциал — для похудения это не подходит. Такая вода плохо усваивается и медленнее доносится до клеток.



Отрицательный показатель будет у воды из высокогорных источников или у той, которую разливают у озера Байкал. Необязательно всегда покупать только бутилированную воду. Вам может помочь и простая кипяченая вода — приучите себя пить ее.

Чтобы вода хорошо усваивалась, пейте ее равными порциями в течение всего дня.

— Не стоит пить больше 200 миллилитров за один присест — этого будет слишком много, и она будет хуже усваиваться. Необходимое количество воды определяется индивидуально из расчета 30 миллилитров на килограмм веса, — заключила диетолог.

