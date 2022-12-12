Для большинства людей утренний подъем зимой — сродни подвигу: будильник звонит, разрывая тишину, но он не в силах вытащить сознание из сна. Кругом так холодно и некомфортно, за окном кромешная тьма. А в постели так тепло и уютно. В итоге время пробуждения переносится еще на пять минут, а потом еще.

Все попытки «доспать» не помогают. Вы снова делаете вывод, что нужно раньше ложиться, снова опаздываете на работу, а состояние разбитости, вялость и сонливость преследуют на протяжении всего дня. Как вставать легче, особенно в зимнее время, «Доктору Питеру» рассказал врач Игорь Соляник.