Как отмечает специалист, жертвовать сном нас приучают с самого детства. Есть только один период в жизни, когда ко сну относятся как к чему-то ценному: когда у женщины рождается ребенок, она и к его сну относится с трепетом (ведь когда он уснет, будет возможность заняться делами), и сама старается поспать при первой возможности.

Но вот когда начинается школьная жизнь, сон как будто перестает быть чем-то важным и значительным: надо готовиться к контрольной — значит, можно и не спать. На носу экзамены — лучше попозже лечь и пораньше встать, подготовимся как следует.