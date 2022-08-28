Как часто вы высыпаетесь? У современного человека со здоровым сном нередко все не слава Богу: кто-то не может приучить себя вставать в одно и то же время, кто-то от бессонницы мучается, а кто-то постоянно недосыпает.
Есть множество причин вашего недосыпа. Однако главная скрыта в вас самих, отмечает психиатр Наталья Зайцева.
Как отмечает специалист, жертвовать сном нас приучают с самого детства. Есть только один период в жизни, когда ко сну относятся как к чему-то ценному: когда у женщины рождается ребенок, она и к его сну относится с трепетом (ведь когда он уснет, будет возможность заняться делами), и сама старается поспать при первой возможности.
Но вот когда начинается школьная жизнь, сон как будто перестает быть чем-то важным и значительным: надо готовиться к контрольной — значит, можно и не спать. На носу экзамены — лучше попозже лечь и пораньше встать, подготовимся как следует.
В итоге у человека, подчеркивает Зайцева в своем
Порой люди даже начинают гордиться тем, что спят слишком мало. «На пенсии высплюсь», гордо заявляют они. Как будто спать — это проявление слабости.
Взрослые люди вообще перестают относиться ко сну как к чему-то ценному. Люди готовы пожертвовать сном ради многого: ради уборки, тренировки, любимого сериала или книги, видеоигры, работы. А если ты родитель или владелец серьезного бизнеса, то высыпаться даже как будто неприлично.
Главная проблема в том, что бесследно такое пренебрежительное отношение ко сну как к чему-то необязательному не проходит. За постоянный недосып приходится платить. И ты понимаешь, что сон вообще-то очень нужен и важен, когда чувствуешь, что стал раздражительным, уставшим, обессиленным. Или когда начинаются более серьезные проблемы со здоровьем — ведь хронический недосып вредит нам гораздо сильней, чем это кажется на первый взгляд.
Причем в какой-то момент человек может осознать, насколько ему вредит дефицит сна. Однако в этот момент он, вполне возможно, не сможет исправить ситуацию. Ведь, подчеркивает эксперт, в один момент отказаться от вредной привычки жертвовать сном не так-то просто — даже если уже понял, как много проблем приносит недосып.
В каком-то смысле это можно сравнить с курением: все знают, что курить вредно, однако бросить эту привычку очень тяжело. Поэтому люди очень часто или просто закрывают на все глаза, или даже пытаются найти в своем пагубном пристрастии плюсы.