Вопрос психологу: «Отец обзывает и говорит, что я ни на что не гожусь. Что делать?»

«Мне кажется мир ужасным. Все люди пытаются меня уколоть моими недостатками, а я даже не знаю, что им ответить. Родители все время заставляют работать и находят поводы для придирок, папа обзывает меня неуклюжей и говорит, что я ни на что не гожусь. Я пытаюсь не слушать их, но все время в голову приходят обзывательства людей. Чувствую, что устала от всего, хочется все бросить и уехать куда-то подальше. Что с этим делать?»
Саша (имя изменено), 17 лет.
- Искренне сочувствую вашей ситуации. К сожалению, подобное наблюдается у многих моих клиентов. Они растут в обстановке обесценивания и неприятия, когда не закрывается потребность в любви, уважении, поддержке. Точнее, любовь как бы есть, но условная: если делаешь, как хочет значимый взрослый, уважаемый человек из окружения.
Взрослея в окружении придирок, мозг научается слышать и видеть их вокруг себя больше, чем следует. Он научается обнулять собственные достижения человека, игнорировать его прекрасные, сильные качества. Человек со временем вообще может считать себя неумехой, дефективным, плохим. Это последствия взросления в окружении словесного насилия — одной из форм абьюза.
Как себе помочь?
Вы пишете, что хочется от всего уехать. Если вокруг обесценивающие люди и есть зависимость от них (финансовая и так далее), то важно выйти из подобных отношений, обрести самостоятельность. Без смены окружения проблематично поменять привычку мыслить и действовать негативно, отказаться от веры в свою неуклюжесть, в свои недостатки. Ведь постоянно напоминают о «дефекте», которого по сути нет.
Если уехать нет возможности (а она потенциально, хотя бы в перспективе есть всегда), то стоит обратиться в службу помощи при насилии в семье. Оскорбления словами и обесценивание — это форма абьюза, напомню. Существуют телефонные линии поддержки. Если хватает средств, то можно обратиться к специалисту — психологу. Потребуется сепарация от критикующих родителей, а также выстраивание личных психологических границ в целом.
Важно: испытывать страх даже думать, что родители критикующие и применяют к тебе абьюз — это нормально. Тут важно понять, что они не специально. Конечно, если они не классические нарциссы или психопаты.
Сострадание к себе
Но выйти из абьюзивных отношений недостаточно. Требуется понять, взять бумагу с ручкой и выписать, насколько у вас развиты необходимые для самостоятельной жизни навыки. Если и вправду есть провисания — нужно прокачать их. Та же сила воли — тренируемый навык, привычка. Та же уверенность в себе — тренируется.
Еще нужно будет развить сострадательное мышление по отношению к себе. Это не просто, поскольку мозг приучили видеть негатив, замечать собственные, чаще мнимые, недостатки. Для этого подходят: работа с терапевтом в направлении CFT(терапии, сфокусированной на сострадании), медитации (майндфулнесс) или другие инструменты.
Потребуется осознать свойственную схему негативного мышления и поведения, чтобы избежать отношений с абьюзерами в будущем. Это лучше сделать с терапевтом.
Написав на сайт, вы уже сделали шаг к своему душевному, физическому и социальному благополучию, здоровью! Заведите тетрадь или блокнот и записывайте туда свои достижения. Впишите обязательно обращение на сайт за помощью. Это смелый поступок.