Вопрос психологу: «Отец обзывает и говорит, что я ни на что не гожусь. Что делать?»

Важно: испытывать страх даже думать, что родители критикующие и применяют к тебе абьюз — это нормально. Тут важно понять, что они не специально. Конечно, если они не классические нарциссы или психопаты.

Сострадание к себе

Но выйти из абьюзивных отношений недостаточно. Требуется понять, взять бумагу с ручкой и выписать, насколько у вас развиты необходимые для самостоятельной жизни навыки. Если и вправду есть провисания — нужно прокачать их. Та же сила воли — тренируемый навык, привычка. Та же уверенность в себе — тренируется.

Еще нужно будет развить сострадательное мышление по отношению к себе. Это не просто, поскольку мозг приучили видеть негатив, замечать собственные, чаще мнимые, недостатки. Для этого подходят: работа с терапевтом в направлении CFT(терапии, сфокусированной на сострадании), медитации (майндфулнесс) или другие инструменты.

Потребуется осознать свойственную схему негативного мышления и поведения, чтобы избежать отношений с абьюзерами в будущем. Это лучше сделать с терапевтом.

Написав на сайт, вы уже сделали шаг к своему душевному, физическому и социальному благополучию, здоровью! Заведите тетрадь или блокнот и записывайте туда свои достижения. Впишите обязательно обращение на сайт за помощью. Это смелый поступок.