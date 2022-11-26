Этот простой лайфхак поможет снизить риск сердечного приступа в холода

— В целом большинство исследований свидетельствуют о «зимних пиках» госпитализаций и смертей вследствие сердечно-сосудистых причин, однако умеренно низкая температура вносит больший вклад в смертность, чем очень низкая температура (~7% против >1% годовой смертности), — ссылается на данные ученых врач Юнона Хомицкая.

Как правило, частота коронарных событий на 10-20% выше зимой по сравнению с летним периодом. Дело в том, что холодная погода забирает тепло вашего из тела, поэтому сердцу приходится работать усерднее, чтобы вы могли согреться.

— Ваши кровеносные сосуды сужаются, поэтому сердцу может быть сложнее сосредоточиться на перекачивании крови в мозг и другие основные органы, — говорят эксперты Британского кардиологического фонда.