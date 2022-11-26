Этот простой лайфхак поможет снизить риск сердечного приступа в холода

Зима — непростое время для людей с хроническими заболеваниями. Даже здоровому человеку становится значительно дискомфортнее: не хватает солнца, постоянно мерзнешь, велик риск подхватить ОРВИ или грипп.
Но особенно надо быть начеку людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
к.м.н., медицинский директор фармацевтической компании «Сервье»
— В целом большинство исследований свидетельствуют о «зимних пиках» госпитализаций и смертей вследствие сердечно-сосудистых причин, однако умеренно низкая температура вносит больший вклад в смертность, чем очень низкая температура (~7% против >1% годовой смертности), — ссылается на данные ученых врач Юнона Хомицкая.
Как правило, частота коронарных событий на 10-20% выше зимой по сравнению с летним периодом. Дело в том, что холодная погода забирает тепло вашего из тела, поэтому сердцу приходится работать усерднее, чтобы вы могли согреться.
— Ваши кровеносные сосуды сужаются, поэтому сердцу может быть сложнее сосредоточиться на перекачивании крови в мозг и другие основные органы, —
Чтобы помочь сердцу, не забывайте про простой лайфхак: обматывать шею и лицо теплым шарфом всякий раз, когда выходите на улицу. Причем аксессуар не должен сидеть туго: между ртом и шарфом должно оставаться место, сантиметра 3, чтобы воздух там свободно согревался и вы вдыхали его уже теплым.
Если же вам некомфортно, например шарф колется или же он слишком плотный, то попробуйте надевать хлопковую маску для лица. Наверняка у вас лежит парочка штук со времен масочного режима.
Кстати, если вы страдаете от стенокардии или болей в груди, это может облегчить симптомы в холодную погоду.
Как еще можно защитить свое сердце в холода:
по возможности оставайтесь дома, если понимаете, что на улице мороз и вам будет тяжело дышать;
приучите себя носить теплые шерстяные носки и свитера, даже если они совсем не вписываются в ваш гардероб;
оставайтесь активными в помещении, чтобы повысить температуру тела и укрепить иммунную систему — подойдет даже самая банальная зарядка;
регулярно принимайте горячую пищу и напитки, чтобы ваш организм мог быстрее согреться.
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой кардиореабилитации Российской академии медико-социальной реабилитации
— Выделяют даже отдельный вид стенокардии, которая возникает у человека на морозе, — холодовая вазоспастическая стенокардия. Здесь причина недостатка кровоснабжения сердца не столько атеросклеротические бляшки, сколько спазмы сердечных артерий, которые возникают рефлекторно при выходе на холодный, морозный воздух, — говорит эксперт.
Кому больше других опасны морозы:
людям с ишемической болезнью сердца;
атеросклерозом;
артериальной гипертонией, ожирением и сахарным диабетом.