Крепкий и продолжительный сон важен для здоровья не меньше, чем своевременная диагностика и сбалансированное питание. И речь не только о том, чтобы спать достаточное количество часов и выстроить режим дня. Важно также следить за привычками, которые могут испортить ваш ночной отдых.
Многие люди жалуются, что часто просыпаются по несколько раз за ночь. Это не лучшим образом влияет на самочувствие. Неочевидную причину этой проблемы в своем
По словам специалиста, чем ближе ваш смартфон находится к кровати, тем хуже вы в итоге спите.
Многие предпочитают хранить телефон рядом с кроватью. Во-первых, нередко люди используют его в качестве будильника. Во-вторых, современный человек очень часто выпускает гаджеты из рук только перед тем, как заснуть, — и в первую очередь хватается именно за телефон после пробуждения.
Однако Доронин рассказал об исследовании, которое выявило: такая привычка очень плохо влияет на сон. Если вы храните свой смартфон на тумбе рядом с кроватью, то с высокой долей вероятности ваш сон будет более коротким и неглубоким. Кроме того, из-за привычки хранить телефон рядом с кроватью вы можете чаще внезапно пробуждаться посреди ночи. Это тоже сильно влияет на качество вашего сна.
Как исправить ситуацию? Попробуйте на ночь убирать смартфон в другую комнату или переложить его подальше от кровати. Уже через месяц ваш сон станет гораздо лучше.
Кстати
Есть и другие вредные привычки, которые могут мешать вашему нормальному сну. По словам сомнолога Алены Гавриловой, лучше отказаться от тяжелого, плотного ужина. Еще перед сном стоит исключить кофе, чай и алкоголь.
Спиртное может якобы помочь уснуть быстрее, но качество сна станет хуже. От интенсивных тренировок перед тем, как отправиться спать, специалист также рекомендует отказаться. Подробнее о других вредных привычках перед сном можно прочитать ЗДЕСЬ.
Иногда высыпаться могут не давать более серьезные причины. Например, проблемы со сном нередко бывают у людей с анемией. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.