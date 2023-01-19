По словам специалиста, чем ближе ваш смартфон находится к кровати, тем хуже вы в итоге спите.

Многие предпочитают хранить телефон рядом с кроватью. Во-первых, нередко люди используют его в качестве будильника. Во-вторых, современный человек очень часто выпускает гаджеты из рук только перед тем, как заснуть, — и в первую очередь хватается именно за телефон после пробуждения.