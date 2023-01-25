У большинства людей есть большие сложности с тем, чтобы вставать рано утром. Если вы один их тех, кому трудно с утра открыть глаза, — есть ли смысл переучивать себя?
Жительница США Джордан Пауэрс Уиллард решила поставить эксперимент: девушка месяц просыпалась в 5 утра и понаблюдала за тем, как эта привычка изменила ее стиль жизни.
По признанию Уиллард, она по жизни — абсолютная «сова»: как правило, она склонна засиживаться допоздна и поздно просыпаться. Девушка отмечает: обычно ее амбиции и планы пересиливают желание заботиться о себе и вести здоровый образ жизни. Поэтому ей было интересно попробовать для себя эту новую полезную привычку и посмотреть, к каким результатам получится прийти всего за месяц.
Отношения с завтраком
Как поясняет девушка, обычно она пропускала завтрак или ела на бегу что-то незначительное. Иногда полноценный прием пищи ей заменяла чашка кофе. Однако пробуждение в 5 утра добавило ей дополнительное время для того, чтобы вдумчиво выбрать и приготовить более питательное блюдо. Такой подход, кстати, по итогу отразился также на обеде и ужине.
Больше домашней еды, меньше доставок
Не всегда у современного человека есть время, чтобы приготовить еду на несколько полноценных приемов пищи. Поэтому, признается Уиллард, до эксперимента она в основном или заказывала доставки, или покупала готовые блюда на вынос. Однако привычка вставать в 5 утра помогла ей выделить больше времени на приготовление пищи — вдумчивое и спокойное. Кроме того, у нее получалось готовить более здоровые блюда.
Больше воды
По словам девушки, до начала эксперимента она постоянно забывала пить достаточно воды — ей буквально приходилось ставить будильник, чтобы не забыть попить. Между тем, обезвоживание очень плохо влияет на наше тело — из-за недостатка воды болит голова, шелушится кожа, начинаются проблемы с пищеварением. Однако когда встаешь в 5 утра, у тебя есть гораздо больше времени для привычных дел, торопиться некуда. Поэтому новая привычка помогла девушке пить больше.
Меньше спиртного
Автор эксперимента признается: она принадлежала к числу людей, для которых бокал вина за ужином — ежедневный ритуал. Однако просыпаться в 5 утра после того, как выпил на ночь, очень тяжело — да и весь день потом чувствуешь себя вялым и сонливым. Так что из-за привычки вставать рано девушка перестала пить совсем.
Меньше стресса
Ранний подъем помогает высвободить больше времени для себя в течение дня. Чем больше времени на отдых, тем лучше получается справляться со стрессом и избавляться от лишней тревожности.
Лучше сон
Когда рано встаешь, то как никогда начинаешь ценить важность своевременного отхода ко сну. Как поясняет журналистка, ей удалось наладить циркадные ритмы и режим сна — в какой-то момент она даже начала просыпаться в 5 утра без будильника. В итоге девушка начала гораздо лучше спать.
Снижение давления и потеря в весе
По итогу эксперимента девушка сбросила почти 2 кг, хотя это и не было ее изначальной целью. Кроме того, к концу месяца показатели ее артериального давления приблизились к норме 120 на 80, пишет