Эксперты рассказали, какие «полезные» продукты точно не стоит включать в свой ежедневный рацион, несмотря на все уловки маркетологов.

Сухофрукты

Давайте оговоримся сразу: это полезно только в умеренных количествах. Дело в том, что курага и чернослив могут содержать гораздо больше сахара, чем ваши любимые шоколадные конфеты.

- Хотя фрукты обычно считаются здоровой пищей, сухофрукты часто содержат много сахара и калорий. Кроме того, они обычно меньше по размеру, поэтому их легче съесть больше, чем свежих фруктов и даже сладостей. Поэтому ешьте, но по чуть-чуть, — пояснила Бест.

Гранола (мюсли)

Когда мы думаем о полезном завтраке, то рука может сама потянуться за мюсли. Однако любые сладкие хлопья, в том числе и гранола, — это всего лишь углеводная бомба. Вы быстро захотите есть, к тому же в крови резко поднимется сахар.

Хотите полезный завтрак, который не навредит фигуре? Тогда выбирайте овсянку, куриные яйца, зелень, авокадо и цельнозерновой хлеб.