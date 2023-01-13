Что будет, если есть салат каждый день: 6 поразительных эффектов

Салат принято считать едой моделей. Речь, конечно, не об оливье и не о селедке под шубой. Да и многие салаты в ресторанах фастфуда столь калорийны, что смело могут соперничать по пищевой ценности с бургерами и пиццей.
Однако если мы говорим об овощных салатах с легкой заправкой, то их преимущества вроде бы очевидны: много клетчатки и витаминов, сравнительно не так много калорий. Но что будет, если вы возьмете за правило каждый день съедать порцию салата? Вот несколько удивительных эффектов:
Вы убережете себя от дефицитов
Недостаток витаминов, минералов и микроэлементов может пагубно сказаться и на вашем здоровье, и на вашей внешности. Но если готовить каждый день салаты из овощей, фруктов, бобовых, орехов, семян и белковых продуктов, вы обеспечите себя дозой необходимых веществ.
Кстати, масло, которое используют для заправки, тоже может быть полезно: оно помогает лучше усваивать жирорастворимые микроэлементы, такие, как ликопин, витамин Е, лютеин, альфа- и бета-каротины, витамин К.
Вы будете худеть без чувства голода
Классические ингредиенты для салата богаты клетчаткой. В
Дело в том, что клетчатка налаживает работу кишечника. А еще она замедляет пищеварение и дает вам чувство продолжительной сытости. В итоге вы и не голодаете, и при этом постепенно худеете.
Ваш мозг будет лучше работать
То, что мы едим, может сильно влиять на наши когнитивные функции. Хотите соображать лучше — ешьте салаты каждый день. Есть
В этом случае речь идет о салатах с листовой зеленью. Так что если хотите улучшить работу мозга, берите капусту, шпинат и петрушку.
У вас может быть изжога
А теперь поговорим о не самом приятном последствии такой привычки. Если вы решили заменить жирную майонезную заправку на уксус, есть риск, что вы столкнетесь с изжогой.
Такие же последствия могут быть, если вы любите добавлять в свой салат помидоры и сыр. Так что если вы склонны к кислотному рефлюксу, следите за тем, как ваш организм реагирует на те или иные продукты — и будьте готовы заменить их на более мягкие ингредиенты.
Вы можете столкнуться со вздутием живота
Как ни хороша клетчатка, перебарщивать с ней все-таки не стоит. Ее переизбыток в рационе может вызвать запор, вздутие живота и метеоризм. Поэтому не готовьте слишком большие порции салата, питайтесь сбалансированно и разнообразно, не перебарщивайте с бобовыми.
Вы проживете дольше
Безусловно, нет в мире еды, которая на все 100 процентов смогла бы защитить вас от болезней и даровала бы вечную жизнь. Однако есть множество доказательств того, что салаты действительно помогут вам прожить как можно дольше.
Например, в журнале JRSM