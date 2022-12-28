Хурма — кладезь аскорбиновой кислоты, йода, железа, магния и калия. Однако тот самый специфический вязкий вкус у фрукта появляется из-за высокого содержания танина.

Танины относятся к дубильным веществам. Они могут вызывать ощущение скованности во рту, в какой-то момент становится даже неудобно глотать. Поэтому хурму нужно с осторожностью есть тем, у кого диагностированы нарушения этой функции. С такими проблемами, например, иногда сталкиваются люди с больными зубами.

Еще хурму нельзя есть детям младше трех лет — у них тоже вязкий фрукт может вызвать сбой процесса глотания, объяснила Сычева в беседе с радио Sputnik.