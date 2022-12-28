Хурма — фрукт очень полезный, с весьма необычным вкусом. Некоторые плоды могут сильно вязать. Впрочем, как рассказала диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева, именно вязкая хурма может быть небезопасна для вашего здоровья.
врач-диетолог, терапевт
Хурма — кладезь аскорбиновой кислоты, йода, железа, магния и калия. Однако тот самый специфический вязкий вкус у фрукта появляется из-за высокого содержания танина.
Танины относятся к дубильным веществам. Они могут вызывать ощущение скованности во рту, в какой-то момент становится даже неудобно глотать. Поэтому хурму нужно с осторожностью есть тем, у кого диагностированы нарушения этой функции. С такими проблемами, например, иногда сталкиваются люди с больными зубами.
Еще хурму нельзя есть детям младше трех лет — у них тоже вязкий фрукт может вызвать сбой процесса глотания, объяснила Сычева в беседе с радио
От хурмы стоит отказаться людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и с нарушенной перистальтикой пищевода. У них такие вязкие плоды могут спровоцировать ощущение кома, чувство, будто бы еду не получается нормально проглотить.
Еще одна группа людей, для которых хурма может быть опасна — страдающие сахарным диабетом. Дело в том, что этот фрукт может спровоцировать подъем уровня глюкозы в крови. Поэтому при диабете лучше есть хурму только после обеда, в качестве десерта. В идеале еще сочетать плоды с орехами.
Если вы хотите сделать плод менее вязким, можно попробовать избавиться от кожуры — счистить ее или снять, обдав кипятком. Есть еще один лайфхак — можно сначала заморозить хурму, а потом разморозить.
А что, если вы уже съели хурму и теперь во рту осталось неприятное вяжущее чувство? Прополощите рот или выпейте некрепкий зеленый чай.
Вязкость плода зависит от его зрелости. Поэтому самая полезная хурма –мягкая и спелая.
Кстати
А что будет, если включить хурму в свой ежедневный рацион? Как говорят эксперты, этот фрукт поможет защитить от деменции, улучшить работу печени или почек. Подробнее о том, какие еще есть причины полюбить хурму и как правильно ее хранить, можно прочитать ЗДЕСЬ.