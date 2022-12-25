5 новогодних блюд, которые за одну ночь могут превратиться в настоящий яд

Новый год — отличный повод приготовить свои самые любимые блюда или от души поесть салатов в гостях. В любом случае, будете вы праздновать дома или же куда-то поедете на торжество, помните: большинство блюд очень быстро портятся, если постоят в тепле. Некоторым нужна ночь, чтобы превратиться в яд. А некоторым хватит и нескольких часов.
Врач-диетолог санатория «Белые ночи»
Салаты, заправленные майонезом
Это, конечно же, оливье, селедка под шубой, крабовый, мимоза и другие.
— Салаты относят к скоропортящимся продуктам, которые должны находиться в холоде. Готовые заправленные салаты могут храниться в холодильнике не более 12 часов, а при комнатной температуре — не более 4-х часов. Хорошо, если вы будете использовать закрытый контейнер или салатник под пищевой пленкой. Иначе салат обветрится и впитает в себя запахи всех находящихся в холодильнике продуктов, — говорит врач.
Важно: в салатах смешано множество пищевых компонентов с разной плотностью и свойствами, поэтому срок годности блюда зависит от самих ингредиентов. Добавление майонеза укорачивает срок хранения, так как он ускоряет размножение микроорганизмов и влияет на физико-химические свойства продуктов.
Однако даже при условии правильного хранения остается шанс съесть несвежее блюдо. Понять, что оно испортилось, можно по следующим признакам:
кислый вкус;
изменение текстуры;
появление корочки на поверхности;
расслоение на ингредиенты;
изменение первоначального цвета и запаха.
Рекомендации по хранению:
Можно нарезать весь салат, а заправить и выложить на стол только ту часть, которая будет съедена во время празднования.
— Таким образом мы защитим себя от переедания и сохраним свежесть блюда. Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей без заправки могут храниться в холодильнике до 18 часов, а в вакуумированном виде — до 3 суток, — поясняет врач.
Холодец
Это еще одно блюдо, без которого редко обходится новогодний стол.
— Традиционные холодцы и студни могут храниться при комнатной температуре менее 2-х часов, а в холодильнике — до 12 часов, — говорит Елена Григорьева.
Есть холодец будет опасно для здоровья, если:
в нем присутствует неприятный запах,
у желе появился мутный оттенок,
на поверхности заметен налет,
на дне образовалась жидкость.
Кстати: длительное хранение заливных блюд, студней, холодца допустимо в морозильной камере до 3 месяцев.
Колбасная и сырная нарезки
Все колбасные изделия, кроме сырокопченых и сыровяленых, считаются скоропортящимися. Именно поэтому они должны храниться в холодильнике не более 72 часов после вскрытия упаковки. На столе продукты тоже не должны стоять всю ночь — постарайтесь убрать их как можно скорее, когда все поедят.
— Нужно быть аккуратными и с сырной нарезкой. Так, подсыхание, усиление запаха или изменение текстуры сыра говорит нам, что там активно размножаются патогенные микроорганизмы, и сыр уже не следует употреблять в пищу, — говорит диетолог.
Рыба и морепродукты
Самые тяжелые отравления вызывают как раз морепродукты: рыба, креветки, кальмары.
— Соленую рыбу в вакуумных упаковках можно хранить до одного месяца. После вскрытия упаковки — не более 2 суток. Слабосоленую рыбу при комнатной температуре можно держать не больше 3 часов, — говорит врач.
Жареную и вареную рыбу разрешается хранить в холодильнике на протяжении одного-двух дней. Больше — точно нет.
Сырую рыбу в непотрошёном виде можно хранить в холодильнике всего несколько часов. Разделанная, немного подсоленная, выпотрошенная рыба может хранится в холоде до двух суток, с последующей термической обработкой. Учитывайте это, когда будете закупать продукты для новогоднего стола.
Жареная или запеченная курица
— Жареные, запеченные блюда из птицы хранятся в холодильнике не более 48 часов. Будет отлично, если вы используете вакуумную упаковку или пищевую пленку, — говорит врач.
Испортившееся готовое куриное мясо имеет:
неприятный сероводородный кисловатый запах,
серый оттенок на срезе,
скользкий налет на поверхности — при этом важно помнить, что специи хорошо маскируют непригодную к употреблению пищу.
Постарайтесь убрать курочку или свиную рульку со стола сразу же, как все поедят. Так вы сможете уберечь близких от тяжелого отравления. И помните: если вы запекли блюдо вечером 31 декабря, то через двое суток оно должно быть съедено. Лучше — раньше.