5 новогодних блюд, которые за одну ночь могут превратиться в настоящий яд

Салаты, заправленные майонезом

Это, конечно же, оливье, селедка под шубой, крабовый, мимоза и другие.

— Салаты относят к скоропортящимся продуктам, которые должны находиться в холоде. Готовые заправленные салаты могут храниться в холодильнике не более 12 часов, а при комнатной температуре — не более 4-х часов. Хорошо, если вы будете использовать закрытый контейнер или салатник под пищевой пленкой. Иначе салат обветрится и впитает в себя запахи всех находящихся в холодильнике продуктов, — говорит врач.

Важно: в салатах смешано множество пищевых компонентов с разной плотностью и свойствами, поэтому срок годности блюда зависит от самих ингредиентов. Добавление майонеза укорачивает срок хранения, так как он ускоряет размножение микроорганизмов и влияет на физико-химические свойства продуктов.

Однако даже при условии правильного хранения остается шанс съесть несвежее блюдо. Понять, что оно испортилось, можно по следующим признакам:

кислый вкус;

изменение текстуры;

появление корочки на поверхности;

расслоение на ингредиенты;

изменение первоначального цвета и запаха.

Рекомендации по хранению:

Можно нарезать весь салат, а заправить и выложить на стол только ту часть, которая будет съедена во время празднования.