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Многие люди считают, будто рыбу нужно есть только раз в неделю. Путаницу внес четверг — рыбный день. Однако диетологи уверены: существует много причин есть лосося, селедку и другие виды рыбы гораздо чаще, чем раз в неделю. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала, как блюда из рыбы влияют на здоровье человека.

Марина Савкина
Марина Савкина
Медицина

ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Любая рыба, в особенности жирная и морская, — бесценный источник омега-3 жирных кислот. Эти вещества очень важны для нашего организма: врачи говорят, что полезные жиры помогают снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Савкина отмечает: чтобы получить необходимый заряд омега-3 жирных кислот, нужно съесть от одной до четырех порций рыбы. Особенно полезны следующие разновидности:

  • семга;

  • кета;

  • нерка;

  • горбуша;

  • сельдь;

  • скумбрия.

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Кроме того, в рыбе много витамина D. Сейчас только ленивый не говорит о его важности: он и рост костей поддерживает, и для здоровых зубов нужен, и иммунитет стимулирует, и даже от рака защищает. Увы, осенью и зимой солнца в наших краях слишком мало для того, чтобы полноценно обеспечить организм витамином D. Поэтому в холодное время года стоит налегать на жирную морскую рыбу: подойдет лосось или сельдь.

Нужен человеку и белок. Этот нутриент не может накапливаться в нашем организме «впрок», поэтому белковые продукты нужно есть ежедневно. При этом врачи советуют не перебарщивать с красным мясом. Заменить тяжелую свинину или говядину можно на рыбу — в ней тоже много полезного животного белка.

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Дефицит кальция вызывает бессонницу, проблемы с ногтями, онемение, нарушения в дыхании и костях. Чтобы никогда не столкнуться с нехваткой минерала, попробуйте чаще есть рыбные консервы. В них есть мягкие косточки, в которых много кальция. Главное правило — выбирать продукт не с маслом, а с водой и солью.

Много в рыбе и фосфора, который нужен для здоровья костей и зубов, а также для нормальной работы ферментов. Человек, которому не хватает фосфора, страдает от слабости и боли в костях и мышцах.

Также рыбные блюда содержат йод, необходимый для щитовидной железы. А еще рыба богата цинком, который помогает заживлять раны и необходим для роста и восстановления мышц.

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Чтобы рыба принесла максимум пользы, ее лучше всего есть свежей. При покупке внимательно смотрите на ее внешний вид и проверяйте срок годности. Кстати, если продукт подвергли «быстрой» заморозке, то все полезные свойства в нем сохранились.

Какие виды рыбы можно считать самыми полезными, а какую рыбу ни в коем случае не стоит есть ежедневно? Читай ответ ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок