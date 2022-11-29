Кроме того, в рыбе много витамина D. Сейчас только ленивый не говорит о его важности: он и рост костей поддерживает, и для здоровых зубов нужен, и иммунитет стимулирует, и даже от рака защищает. Увы, осенью и зимой солнца в наших краях слишком мало для того, чтобы полноценно обеспечить организм витамином D. Поэтому в холодное время года стоит налегать на жирную морскую рыбу: подойдет лосось или сельдь.

Нужен человеку и белок. Этот нутриент не может накапливаться в нашем организме «впрок», поэтому белковые продукты нужно есть ежедневно. При этом врачи советуют не перебарщивать с красным мясом. Заменить тяжелую свинину или говядину можно на рыбу — в ней тоже много полезного животного белка.