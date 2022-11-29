Многие люди считают, будто рыбу нужно есть только раз в неделю. Путаницу внес четверг — рыбный день. Однако диетологи уверены: существует много причин есть лосося, селедку и другие виды рыбы гораздо чаще, чем раз в неделю. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Любая рыба, в особенности жирная и морская, — бесценный источник омега-3 жирных кислот. Эти вещества очень важны для нашего организма: врачи говорят, что полезные жиры помогают снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Савкина отмечает: чтобы получить необходимый заряд омега-3 жирных кислот, нужно съесть от одной до четырех порций рыбы. Особенно полезны следующие разновидности:
семга;
кета;
нерка;
горбуша;
сельдь;
скумбрия.
Кроме того, в рыбе много витамина D. Сейчас только ленивый не говорит о его важности: он и рост костей поддерживает, и для здоровых зубов нужен, и иммунитет стимулирует, и даже от рака защищает. Увы, осенью и зимой солнца в наших краях слишком мало для того, чтобы полноценно обеспечить организм витамином D. Поэтому в холодное время года стоит налегать на жирную морскую рыбу: подойдет лосось или сельдь.
Нужен человеку и белок. Этот нутриент не может накапливаться в нашем организме «впрок», поэтому белковые продукты нужно есть ежедневно. При этом врачи советуют не перебарщивать с красным мясом. Заменить тяжелую свинину или говядину можно на рыбу — в ней тоже много полезного животного белка.
Дефицит кальция вызывает бессонницу, проблемы с ногтями, онемение, нарушения в дыхании и костях. Чтобы никогда не столкнуться с нехваткой минерала, попробуйте чаще есть рыбные консервы. В них есть мягкие косточки, в которых много кальция. Главное правило — выбирать продукт не с маслом, а с водой и солью.
Много в рыбе и фосфора, который нужен для здоровья костей и зубов, а также для нормальной работы ферментов. Человек, которому не хватает фосфора, страдает от слабости и боли в костях и мышцах.
Также рыбные блюда содержат йод, необходимый для щитовидной железы. А еще рыба богата цинком, который помогает заживлять раны и необходим для роста и восстановления мышц.
Чтобы рыба принесла максимум пользы, ее лучше всего есть свежей. При покупке внимательно смотрите на ее внешний вид и проверяйте срок годности. Кстати, если продукт подвергли «быстрой» заморозке, то все полезные свойства в нем сохранились.
Какие виды рыбы можно считать самыми полезными, а какую рыбу ни в коем случае не стоит есть ежедневно? Читай ответ ЗДЕСЬ.