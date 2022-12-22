Яйца, зелень и еще 8 продуктов, которые чаще всего вызывают отравление

Бактерии и яды

Существуют пищевые токсические отравления — это когда человек съел или выпил что-то с химическим, растительным или животным ядом в составе. А бывают токсикоинфекции: это когда человек съел испорченную пищу или продукты с большим количеством токсичных бактерий.

И токсикоинфекции, и токсические отравления имеют ряд характерных особенностей. Их отличает короткий период инкубации (буквально 2-6 часов) и очень яркие симптомы . Обычно отравление происходит вспышками: то есть все, кто съел «нехороший» продукт, так или иначе столкнутся с последствиями.