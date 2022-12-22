Яйца, зелень и еще 8 продуктов, которые чаще всего вызывают отравление

Наверняка почти каждый хоть раз в жизни испытывал на себе все «прелести» отравления. Как правило, травимся мы в двух случаях: или съели что-то испорченное, или что-то изначально некачественное и несъедобное, а иногда даже ядовитое.
Какими продуктами люди травятся чаще всего? И что делать, чтобы снизить риски отравления до минимума? Об этом рассказали
Бактерии и яды
Существуют пищевые токсические отравления — это когда человек съел или выпил что-то с химическим, растительным или животным ядом в составе. А бывают токсикоинфекции: это когда человек съел испорченную пищу или продукты с большим количеством токсичных бактерий.
И токсикоинфекции, и токсические отравления имеют ряд характерных особенностей. Их отличает короткий период инкубации (буквально 2-6 часов) и очень яркие симптомы. Обычно отравление происходит вспышками: то есть все, кто съел «нехороший» продукт, так или иначе столкнутся с последствиями.
Важно помнить: продукты, способные вызвать отравление, далеко не всегда меняют вкус и запах — в них уже могут быть токсичные микроорганизмы, но они могли еще не успеть размножиться и испортить блюдо.
Эти продукты чаще всего вызывают токсические отравления:
молочные продукты;
яйца (особенно сырые);
мясные блюда;
рыбные блюда (особенно с сырой рыбой);
кондитерские изделия с кремом;
домашние консервы и соления, маринады;
скоропортящиеся продукты, требующие хранения в холоде;
продукты с нарушением целостности упаковки и сроков хранения;
кулинарные изделия при нарушении санитарных правил их приготовления;
корнеплоды и зелень.
Тревожные сигналы
Как понять, что продукт способен вас отравить? Есть несколько признаков еды, которая может быть потенциально опасной. Во-первых, не ешьте продукты с истекшим сроком годности. Вызвать недомогания также могут варианты с нарушенной упаковкой, странным запахом, вкусом и цветом. Еще один тревожный признак — неоднородная, слоистая консистенция. Также вас должен насторожить осадок на дне упаковки.
Как понять, что отравился
Первые признаки отравления могут проявиться в сроки от 1 до 8 часов после того, как вы съели что-то не то. На протяжении двух следующих дней они продолжают прогрессировать. Порой без помощи врача не обойтись.
Среди самых распространенных признаков отравления — высокая температура, потеря аппетита, тошнота и рвота, вздутие, проблемы со стулом, боль и холодный пот.
А вот эти симптомы означают, что отравление очень тяжелое:
проблемы со зрением;
нарушение мышечного тонуса;
повышенное слюноотделение;
галлюцинации;
потеря сознания;
сбои в работе нервной системы;
обезвоживание.
Меры предосторожности
Чтобы снизить риски отравления, достаточно помнить о паре простых правил. Не забывайте мыть руки и продукты перед готовкой. После того, как приготовили сырое мясо, обязательно нужно промыть ножи и разделочные доски — желательно вообще иметь отдельную доску для мяса и рыбы. Размораживать мясо и рыбу, кстати, следует непосредственно перед тем, как начать готовить.
Как следует прожаривайте продукты и будьте предельно осторожны с сырыми яйцами, рыбой, мясом. То же самое касается и грибов — незнакомые лучше не есть. Если продукт вызывает у вас сомнения — лучше его выкинуть. Например, если консервы вздулись или вы обнаружили повреждение на упаковке, есть продукт уже нельзя. Также для употребления непригоден зеленый картофель.
Помните о чувстве меры — не стоит готовить слишком много, есть риск, что все съесть вы не успеете, и в итоге блюдо испортится. В холодильнике лучше не хранить сырую рыбу и мясо рядом с готовой едой. Для хранения нельзя использовать оцинкованную, медную или поцарапанную эмалированную посуду.