Что вреднее

Логично, что самым вредным из этих продуктов врачи называют маргарин — в нем больше всего вредных трансжиров.

— С 2018 года в России официально нельзя производить маргарин, содержащий более 2 процентов трансжирных кислот . Такое требование содержится в регламенте Таможенного союза. Однако в реальности это предписание соблюдают далеко не все производители, и это важно понимать при покупке маргарина. В любом случае маргарин практически не может похвастаться полезными свойствами. Единственное, что можно отметить, — благодаря тому, что в составе нет животных жиров, его можно использовать людям, придерживающимся вегетарианской или веганской диеты. Однако пользы организму этот продукт все равно не принесет, — уточнила Оксана Панова.

Далее в рейтинге «польза-вред» диетолог назвала спред. По сравнению с маргарином он содержит меньше трансжиров, не настолько калориен и проще усваивается организмом.

И, наконец, возглавляет рейтинг сливочное масло — оно считается самым полезным в этой троице, если, конечно, есть его в разумном количестве.