В чем разница
Главное отличие сливочного масла от маргарина и спреда, конечно, в составе. Отличается также и консистенция — у масла и маргарина она более твердая, а спред мягче и проще поддается намазыванию.
Из чего делают эти продукты и что в них есть полезного, объяснила Оксана Панова, врач-диетолог СМ-Клиники в Петербурге.
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук
Сливочное масло
Основу масла составляют сливки высокой жирности, полученные из сырого молока и прошедшие пастеризацию.
Сливочное масло полезно тем, что:
богато аминокислотами, витаминами группы А, B, C, D, Е и К, жирными кислотами Омега-3 и Омега-6;
служит источником полезных ненасыщенных кислот, которые повышают тонус сосудов и помогают снижать уровень «плохого» холестерина;
хорошо влияет на состояние кожи, волос и ногтей;
укрепляет клеточные мембраны;
нормализует гормональный фон;
улучшает работу пищеварительной системы;
помогает бороться с грибковыми и микробными инфекциями за счет лауриновой кислоты в составе.
Спред
Этот продукт создавали в качестве более здоровой альтернативы сливочному маслу. По сути, это микс из сливок и растительных масел — пальмового, подсолнечного, рапсового, соевого или кокосового. При покупке спреда лучше выбирать сливочно-растительный продукт — по составу он максимально приближен к маслу.
Спред менее калориен, чем масло. Но при этом также содержит ненасыщенные жирные кислоты, полезные для работы сердечно-сосудистой системы.
Маргарин
Он изначально был изобретен как более дешевая и простая по составу альтернатива натуральному маслу. При его производстве используют смесь животных и растительных жиров. Последние подвергают гидрогенизации — изменению химического состава, придающему жирам твердую консистенцию. Побочный эффект этого процесса — образование так называемых трансжиров, повышающих риски развития болезней сердца и сосудов.
Что вреднее
Логично, что самым вредным из этих продуктов врачи называют маргарин — в нем больше всего вредных трансжиров.
— С 2018 года в России официально нельзя производить маргарин, содержащий более 2 процентов трансжирных кислот. Такое требование содержится в регламенте Таможенного союза. Однако в реальности это предписание соблюдают далеко не все производители, и это важно понимать при покупке маргарина. В любом случае маргарин практически не может похвастаться полезными свойствами. Единственное, что можно отметить, — благодаря тому, что в составе нет животных жиров, его можно использовать людям, придерживающимся вегетарианской или веганской диеты. Однако пользы организму этот продукт все равно не принесет, — уточнила Оксана Панова.
Далее в рейтинге «польза-вред» диетолог назвала спред. По сравнению с маргарином он содержит меньше трансжиров, не настолько калориен и проще усваивается организмом.
И, наконец, возглавляет рейтинг сливочное масло — оно считается самым полезным в этой троице, если, конечно, есть его в разумном количестве.
На чем жарить, а что добавлять в выпечку
По словам диетолога, масло и спред можно есть в сыром виде, а также добавлять в выпечку.
— Маргарин лучше использовать исключительно в переработанном виде — в составе кондитерских изделий, булочек и так далее. Намазывать его на бутерброд не стоит, — добавляет Оксана Панова.
Для жарки же лучше всего подойдет топленое сливочное масло.
— Обычное масло имеет низкую температуру дымления. Уже при нагреве до 120–150 градусов оно начинает гореть и выделять канцерогены — токсичные вещества, провоцирующие рак. А топленое масло можно смело нагревать до 250 градусов и даже использовать для фритюра, — сказала наш эксперт.
О том, что для жарки лучше выбирать не обычное сливочное масло, а топленое, рассказывала ранее и нутрициолог Юлия Игнатенко. Специалист также объясняла, когда лучше жарить на сливочном масле, а когда на растительном. По ее словам, при выборе важно учитывать температуру и продолжительность нагрева. Например, сливочное лучше подходит в случае, когда продукт надо долго готовить при высокой температуре — например мясо. Советы нутрициолога, как правильно жарить на сливочном масле, читайте ЗДЕСЬ.
Кому противопоказаны масло, маргарин и спред
Эти продукты не рекомендуется есть людям:
со склонностью к атеросклерозу,
с ожирением,
с непереносимостью лактозы — молочного белка, который есть в сливочном масле и спреде.