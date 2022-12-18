Помидоры при болезнях пищеварения

Помидоры могут похвастаться достаточно большим количеством полезных свойств. Томаты обладают противовоспалительным эффектом, благотворно влияют на состояние сосудов, нормализуют уровень холестерина и даже помогают в профилактике онкологических заболеваний . Тем не менее этот овощ не всегда оказывается безобидным. Так, выращенные в теплице помидоры отлично впитывают содержащиеся в удобрениях химические вещества.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта употребление томатов лучше ограничить. Из-за большого содержания органических кислот и грубой клетчатки овощ может раздражать слизистую желудка и нарушать ее кислотность. Это чревато приступами гастрита и язвенной болезни. Полностью исключить помидоры из рациона или минимизировать их количество следует и при желчнокаменной болезни. Дело в том, что этот продукт обладает сильным желчегонным эффектом, что может спровоцировать обострение заболевания.

Еще одна «скрытая угроза» помидоров заключается в высоком содержании природного антиоксиданта ликопина — именно ему томаты обязаны противораковым эффектом. Проблема заключается в том, что организм способен усваивать лишь ограниченное количество этого вещества: около 18–20 мг в день. Это примерно два помидора размером больше среднего.