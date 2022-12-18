Овощи полезны, их нужно обязательно включать в свой рацион ежедневно. С этим никто не будет спорить, поскольку свежие плоды — источник клетчатки, минеральных веществ, витаминов и биологически активных соединений.
Однако при некоторых заболеваниях: патологиях пищеварительного тракта, почек, нарушениях обмена веществ, отдельные овощи нужно употреблять с осторожностью, соблюдая меру. В противном случае они могут ухудшить течение болезни. Кто в зоне риска, «Доктору Питеру» рассказала терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.
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Помидоры при болезнях пищеварения
Помидоры могут похвастаться достаточно большим количеством полезных свойств. Томаты обладают противовоспалительным эффектом, благотворно влияют на состояние сосудов, нормализуют уровень холестерина и даже помогают в профилактике онкологических заболеваний. Тем не менее этот овощ не всегда оказывается безобидным. Так, выращенные в теплице помидоры отлично впитывают содержащиеся в удобрениях химические вещества.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта употребление томатов лучше ограничить. Из-за большого содержания органических кислот и грубой клетчатки овощ может раздражать слизистую желудка и нарушать ее кислотность. Это чревато приступами гастрита и язвенной болезни. Полностью исключить помидоры из рациона или минимизировать их количество следует и при желчнокаменной болезни. Дело в том, что этот продукт обладает сильным желчегонным эффектом, что может спровоцировать обострение заболевания.
Еще одна «скрытая угроза» помидоров заключается в высоком содержании природного антиоксиданта ликопина — именно ему томаты обязаны противораковым эффектом. Проблема заключается в том, что организм способен усваивать лишь ограниченное количество этого вещества: около 18–20 мг в день. Это примерно два помидора размером больше среднего.
Баклажаны при анемии и язве
У баклажанов есть немало поклонников, однако этот плод далеко не так безопасен, как кажется. Будучи представителем семейства пасленовых, баклажан содержит токсичный алкалоид солонин. Отравиться им, конечно, сложно: для этого потребуется съесть несколько килограммов баклажанов. И все же соблюдать меры предосторожности будет не лишним. Например, лучше не покупать перезрелые баклажаны с потемневшими семечками — это говорит о высоком уровне солонина в плодах.
Баклажаны также содержат большое количество грубой клетчатки, что может привести к обострению хронического гастрита, колита или язвенной болезни желудка. Наконец, ограничить количество баклажанов в рационе стоит при дефиците железа в организме. В состав овоща входит природный пигмент насунин, обладающий антиоксидантными свойствами. Именно за счет него баклажаны приобретают «фирменный» фиолетовый цвет. Насунин способствует очистке клеток от излишков железа. Так что при нехватке железа в организме или железодефицитной анемии баклажаны могут ухудшить состояние человека.
Капуста при колитах и гастритах
Свежую белокочанную капусту нельзя есть при болезнях пищеварительной системы: колитах, гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Большое количество клетчатки в составе этого овоща может стать причиной обострения заболеваний, а также привести к другим неприятным последствиям: вздутию живота, метеоризму, тяжести в желудке.
Особенно «тяжелой» капуста считается для маленьких детей: их пищеварительная система просто неспособна с ней справиться. Поэтому до 3 лет капусту лучше давать малышам исключительно в вареном или тушеном виде. Также стоит отметить, что, как и томаты, капуста отлично впитывает нитраты и прочие вредные вещества. На их переизбыток обычно указывают слишком плотные и толстые листья в основании кочана.
Свекла при диабете и остеопорозе
Свекла содержит огромное количество сахара: на его долю приходится до 20% от общего химического состава. Кроме того, корнеплод обладает достаточно высоким гликемическим индексом, который к тому же способен повышаться при термической обработке продукта. Так что при диабете этот овощ следует употреблять с осторожностью.
Свекла препятствует нормальному усвоению кальция в организме, поэтому при предрасположенности к остеопорозу и другим заболеваниям костной системы от нее лучше отказаться.
Еще одним противопоказанием являются заболевания мочевыделительной системы. Дело в том, что в состав свеклы входит щавелевая кислота. При регулярном употреблении она может вызвать оксалурию — обострение мочекаменной болезни, при котором вместе с мочой из организма начинают выходить соли щавелевой кислоты — оксалаты.
Это состояние доставляет человеку немалый дискомфорт и сопровождается болями в нижней части живота, неприятными ощущениями при мочеиспускании, появлением примесей крови в моче. Наконец, ограничить потребление свеклы необходимо при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно при гастритах с повышенной кислотностью.
Кукуруза при проблемах поджелудочной железы и тромбозах
Кукуруза насыщена грубой клетчаткой, которая противопоказана при хронических заболеваниях желудка, кишечника и поджелудочной железы. У людей с этими проблемами кукуруза может спровоцировать вздутие живота, тошноту и сильный метеоризм. Кукурузу часто советуют употреблять для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. В частности, за ее укрепление отвечает витамин K, в больших количествах содержащийся в продукте. Вместе с тем она усиливает свертываемость крови.
Так что при склонности к образованию тромбов и повышенной свертываемости крови кукурузу лучше вообще исключить из рациона. Особый вред для здоровья представляет консервированная кукуруза, куда добавляют большое количество сахара. У пациентов с диабетом или ожирением такие консервы могут дополнительно вызывать подъем уровня глюкозы и инсулина в крови.