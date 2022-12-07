Нет сексуальных отношений в браке или проблемы в сексе

— Это очень чувствительная область отношений, по которой можно сразу сказать о состоянии семьи в целом, — разъясняет эксперт. — Если «выпадает» сексуальная функция семьи, следует бить тревогу. Причины могут быть разные: несовпадение темпераментов, зависимость от порно, телесные заболевания, интрижка супруга на стороне. В любом случае чем раньше начинать решать, тем лучше.

Что делать: только честный разговор по душам. Чем он закончится, заранее не предсказать. Может, походом к сексологу или другому врачу, а может, и разводом.

Наличие постоянного «друга» у жены/«подруги» у мужа

— Как говорит народная мудрость, «муж мужем, а друг семье нужен». Если серьезно, это довольно опасная тенденция, которую почему-то принято недооценивать, — рассказывает Денис Федоряка. — Наличие «друга» противоположного пола у второй половинки значит одно — с вами ему/ей неинтересно. А вот почему? По меткому выражению некоторых моих пациентов, «дружба между мужчиной и женщиной — это секс, поставленный на паузу».

Что делать: сообщить о своих переживаниях, объяснить, что вам неприятно и тревожно, обидно. И только потом попробовать выяснить, в чем же дело. Именно в таком порядке — и по возможности тактично.

Проживание в доме взрослых детей на постоянной основе

— Такая семейная диспозиция часто говорит о том, что супруги попросту боятся остаться один на один, — отмечает психолог. — Так называемого «синдрома пустого гнезда» никому не избежать, но достойно пройти его и не потерять друг друга — непростая задача. Ведь большое количество разводов приходится на момент, когда дети выросли и собираются выпорхнуть на волю. Если проходит год-другой после окончания школы или хотя бы первых курсов вуза, а ребенок никуда не собирается, это сигнал. Оправдания могут быть любые, но смысл один — супруги не готовы встретиться друг с другом. А может, уже и не хотят.

Что делать: подумать друг о друге, а не о детях. Это позитивно скажется на всей семье. Если не запускать ситуацию или хотя бы признаться себе в наличии таких признаков, шансы на восстановление отношений вполне реальны. Отношения достойны того, чтобы над ними трудились.