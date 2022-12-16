Как поясняет Гинзбург, в икре очень много соли . Кроме того, далеко не каждая баночка икры из магазина может похвастаться высоким качеством — этот продукт очень часто подделывают. Диетолог в беседе с изданием «Вечерняя Москва» советует отказаться от икры людям с гипертонией: переизбыток натрия может повысить давление. Также от икры стоит отказаться аллергикам, диабетикам, людям с ожирением и больными почками.

Здоровым людям можно есть за день без вреда для здоровья не больше 20 граммов. С детьми отдельная история: даже если на этот продукт нормальная реакция, за сутки ребенку можно давать не больше 15 граммов. Детям до трех лет икру лучше вообще не предлагать — их пищеварение еще не успело адаптироваться к взрослой пище.

Кстати

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