Новый год уже давно ассоциируется для нас с традиционными угощениями: оливье, мандаринами, селедкой под шубой. Нередко этот список дополняют бутерброды с красной икрой. Это не самый доступный деликатес, но в период праздников есть мы его начинаем куда чаще.
У красной икры много полезных свойств, однако бездумно есть ее ложками все-таки не стоит. О том, чем хороша красная икра и почему с ней нельзя перебарщивать, рассказал диетолог, нутрициолог Михаил Гинзбург.
врач-диетолог
Как отмечает эксперт, в красной икре множество витаминов и микроэлементов: например, селен, холин, фосфор, фолиевая кислота, витамины В12, Е и D. Кроме того, популярный новогодний деликатес — отличный источник полезных омега-3 жиров. Каждый из этих элементов помогает сделать иммунитет сильнее, нервы крепче, а сердце и сосуды — более здоровыми. Еще икра полезна для красоты — помогает сделать лучше волосы и кожу.
Однако даже самые полезные продукты имеют свои минусы. И икра — не исключение.
Как поясняет Гинзбург, в икре очень много соли. Кроме того, далеко не каждая баночка икры из магазина может похвастаться высоким качеством — этот продукт очень часто подделывают. Диетолог в беседе с изданием «Вечерняя Москва» советует отказаться от икры людям с гипертонией: переизбыток натрия может повысить давление. Также от икры стоит отказаться аллергикам, диабетикам, людям с ожирением и больными почками.
Здоровым людям можно есть за день без вреда для здоровья не больше 20 граммов. С детьми отдельная история: даже если на этот продукт нормальная реакция, за сутки ребенку можно давать не больше 15 граммов. Детям до трех лет икру лучше вообще не предлагать — их пищеварение еще не успело адаптироваться к взрослой пище.
Кстати
В канун Нового года многие каждый день едят мандарины. А что будет, если ежедневно съедать по килограмму цитрусов? Подробнее о том, чем такая передозировка мандаринов может закончиться для вашего здоровья и чем мандарины все-таки хороши, можно прочитать ЗДЕСЬ.