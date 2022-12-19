Голень или грудка: какое куриное мясо полезнее, рассказали врачи

Курица — это, пожалуй, самое популярное мясо во всем мире. Она легко усваивается, ее любят и взрослые, и дети, из куриного мяса можно приготовить массу блюд. Плюс ко всему — это относительно недорогой продукт, если сравнивать с той же самой говядиной, индейкой или рыбой.
Если вы покупаете курицу регулярно, то наверняка не раз стояли перед выбором: голень или грудка?
Некоторые люди уверены, что нужно покупать только грудку, игнорируя ножки, крылышки или другие части курицы. Давайте разбираться, есть ли в этом смысл.
Белое мясо
Куриное белое мясо менее калорийно — это правда. В нем также меньше жира, нежели в куске темного мяса:
в 100 граммах куриного бедра с кожей примерно 197 калорий, 12,5 граммов жира, 19,8 граммов белка;
в 100 граммах куриного бедра без кожи примерно 152 калории, 6,93 граммов жира, 21 грамм белка;
в 100 граммах куриной грудки с кожей примерно 150 калорий, 8,05 граммов жира, 18 граммов белка;
в 100 граммах куриной грудки без кожи примерно 133 калории, 2,75 грамма жира, 27,3 граммов белка.
— Даже из этих примеров мы видим, что белое мясо менее калорийное. Однако жиры — это не всегда плохо! Если вы хотите сбросить вес, то упор и правда лучше делать на белое мясо. Оно полезное, в нем много белка, а вот калорий в нем меньше. Но надо учитывать, что грудку стоит варить или запекать, чтобы добиться максимального эффекта, —
Красное мясо
Или темное, кому как привычнее. В куриных бедрах и ножках много полезных веществ, так что их тоже не стоит исключать из своего рациона.
— В темном мясе больше железа, цинка, селена и витаминов группы В. Такой продукт точно стоит выбирать тем, у кого есть дефицит железа в организме. Не стоит забывать и про цинк — его больше в темном мясе, а это вещество крайне важно для здоровья и хорошей кожи, — говорит врач, эксперт по здоровому питанию Эмили Гудсон.
Важная деталь: когда человек ест грудку, где содержится белое мясо, то кожа с большой долей вероятности будет снята. Бедра, крылышки, ножки мы едим вместе с ней. Хотите, чтобы курица стала менее калорийной? Снимайте кожу, ешьте мясо без нее!
В любом случае, диетологи советуют ориентироваться на свои вкусовые предпочтения при выборе курицы. Хорошо, если вы будете есть как белое, так и красное мясо: и фигуру сохраните, и восполните запас полезных веществ.
Кстати
Правильно приготовить курицу — это тоже целая наука. Мы собрали распространенные ошибки — их около десятка, которые даже опытные кулинары могут допустить при приготовлении мяса. Они как минимум сделают блюдо не питательным или — что хуже всего — навредят здоровью. Чего следует избегать во время приготовления блюд из куриного мяса? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.