Голень или грудка: какое куриное мясо полезнее, рассказали врачи

Красное мясо

Или темное, кому как привычнее. В куриных бедрах и ножках много полезных веществ, так что их тоже не стоит исключать из своего рациона.

— В темном мясе больше железа, цинка, селена и витаминов группы В. Такой продукт точно стоит выбирать тем, у кого есть дефицит железа в организме. Не стоит забывать и про цинк — его больше в темном мясе, а это вещество крайне важно для здоровья и хорошей кожи, — говорит врач, эксперт по здоровому питанию Эмили Гудсон.

Важная деталь: когда человек ест грудку, где содержится белое мясо, то кожа с большой долей вероятности будет снята. Бедра, крылышки, ножки мы едим вместе с ней. Хотите, чтобы курица стала менее калорийной? Снимайте кожу, ешьте мясо без нее!

В любом случае, диетологи советуют ориентироваться на свои вкусовые предпочтения при выборе курицы. Хорошо, если вы будете есть как белое, так и красное мясо: и фигуру сохраните, и восполните запас полезных веществ.