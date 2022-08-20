«Что-то ты бледненькая» — часто говорят тем, кто устал. В комплекте идет рекомендация выспаться и отдохнуть. На самом деле, действительно, так может проявляться анемия — нехватка железа. Причем, первые ее признаки реально появляются на лице. А простой отдых не поможет.

- Организм перестает вырабатывать в достаточном количестве эритроциты, а они необходимы крови для транспортировки кислорода к органам и тканям , — рассказывают ученые. — Например, когда кислород недополучают мышцы, они не могут эффективно работать.