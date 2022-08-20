Как по признакам на лице понять, что у вас серьезный дефицит железа
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«Что-то ты бледненькая» — часто говорят тем, кто устал. В комплекте идет рекомендация выспаться и отдохнуть. На самом деле, действительно, так может проявляться анемия — нехватка железа. Причем, первые ее признаки реально появляются на лице. А простой отдых не поможет.

- Организм перестает вырабатывать в достаточном количестве эритроциты, а они необходимы крови для транспортировки кислорода к органам и тканям, — рассказывают ученые. — Например, когда кислород недополучают мышцы, они не могут эффективно работать.

Гемоглобин, белок, который является частью эритроцитов, отвечает также за цвет крови. Если гемоглобина недостаточно, кровь становится менее алой. В этом и секрет бледности кожи. Кстати, в первую очередь бледность проявиться в районе нижних век. Если вы оттяните их немного наружу, то вместо розового оттенка, они будут бледно-розовые или вовсе беловатые.

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Другие внешние проявления недостатка железа:

  • заеды в уголках рта;

  • ломкие ногти с поперечными линиями;

  • ломкие и тусклые волосы;

  • мышечная слабость;

  • снижение артериального давления;

  • изменения в обонянии (пристрастие к запахам красок, ацетона);

  • изменения вкуса.

- Люди с начальной или умеренной железодефицитной анемией могут вообще переносить ее без симптомов, — предупреждают эксперты журнала Express. — И единственным признаком может быть цвет век.

Выраженные симптомы анемии

  • Усталость;

  • головокружение или ощущение предобморочного состояния;

  • холодные руки и ноги;

  • бледность кожи.

При этом тяжелая анемия может потребовать серьезных вмешательств, вплоть до переливания крови.

- Даже если недостаток железа незначительный, необходимо его восполнять, — предупреждают ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Чана. — Железо важно для здорового развития и роста мозга у детей, а также для нормального производства и функционирования клеток и гормонов.

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Часть железа можно получить из пищи, при этом растительные источники значительно уступают животным.

- Негемовое железо, на долю которого приходится большая часть железа в растениях, усваивается хуже, — говорится в отчете Гарвардской школы. — Более 95 процентов функционального железа в организме находится в гемовой форме.

Источники гемового железа

  • Говяжья или куриная печень;

  • субпродукты;

  • консервированные сардины;

  • говядина;

  • домашняя птица;

  • устрицы, моллюски, мидии;

  • консервированный светлый тунец.

Алена Безменова