«Что-то ты бледненькая» — часто говорят тем, кто устал. В комплекте идет рекомендация выспаться и отдохнуть. На самом деле, действительно, так может проявляться анемия — нехватка железа. Причем, первые ее признаки реально появляются на лице. А простой отдых не поможет.
- Организм перестает вырабатывать в достаточном количестве эритроциты, а они необходимы крови для транспортировки кислорода к органам и тканям, — рассказывают ученые. — Например, когда кислород недополучают мышцы, они не могут эффективно работать.
Гемоглобин, белок, который является частью эритроцитов, отвечает также за цвет крови. Если гемоглобина недостаточно, кровь становится менее алой. В этом и секрет бледности кожи. Кстати, в первую очередь бледность проявиться в районе нижних век. Если вы оттяните их немного наружу, то вместо розового оттенка, они будут бледно-розовые или вовсе беловатые.
Другие внешние проявления недостатка железа:
заеды в уголках рта;
ломкие ногти с поперечными линиями;
ломкие и тусклые волосы;
мышечная слабость;
снижение артериального давления;
изменения в обонянии (пристрастие к запахам красок, ацетона);
изменения вкуса.
- Люди с начальной или умеренной железодефицитной анемией могут вообще переносить ее без симптомов, — предупреждают эксперты журнала
Выраженные симптомы анемии
Усталость;
головокружение или ощущение предобморочного состояния;
холодные руки и ноги;
бледность кожи.
При этом тяжелая анемия может потребовать серьезных вмешательств, вплоть до переливания крови.
- Даже если недостаток железа незначительный, необходимо его восполнять, — предупреждают ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Чана. — Железо важно для здорового развития и роста мозга у детей, а также для нормального производства и функционирования клеток и гормонов.
Часть железа можно получить из пищи, при этом растительные источники значительно уступают животным.
- Негемовое железо, на долю которого приходится большая часть железа в растениях, усваивается хуже, — говорится в отчете Гарвардской школы. — Более 95 процентов функционального железа в организме находится в гемовой форме.
Источники гемового железа
Говяжья или куриная печень;
субпродукты;
консервированные сардины;
говядина;
домашняя птица;
устрицы, моллюски, мидии;
консервированный светлый тунец.