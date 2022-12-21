Натуральная красная икра с каждым годом дорожает, поэтому на рынке появляется много продукции, которая на икру лишь похожа, но на самом деле ей не является. Например, имитированная или структурированная икра. У них совсем другой состав и соответственно другие качества. Как рассказали в Роскачестве, в таких продуктах нет ничего нелегального, если на маркировке указано, что это не настоящая икра, — правила и нормы прописаны в Техрегламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Но на деле такая честность, как известно, бывает не всегда.
Что это такое
По словам специалистов Роскачества, имитированную икру чаще всего производят из альгината натрия — полисахарида бурых водорослей. Подкрашенный и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые «икринки».
Чтобы придать искусственной икре вкус натуральной, раствор альгината натрия могут приготовить на рыбном бульоне. Также при изготовлении имитированной икры могут использовать желатин, каррагинан, сорбиновую кислоту и ее соли Е 200-203 и бензойную кислоту и ее соли Е 210-213. В том числе есть в составе красители — чаще всего это куркумин (E100), кармин (E120), азорубин (E122), «Красный очаровательный» (E129), бета-апо-8'-Каротиновый альдегид (C30) (E160e), Желтый «солнечный закат» (E110), Желтый хинолиновый (E104), ликопин (E160d).
Структурированная икра по составу ближе к натуральной, чем имитированная. За основу берется икорный сок — так называемый джус. Оболочку икринок воссоздают с помощью желирующих компонентов — например, того же желатина. Иногда для придания большей схожести с натуральной икрой используют ароматизаторы и красители.
Как отличить натуральную икру от искусственной
Если не хотите прогадать с покупкой настоящей красной икры, эксперты Роскачества
Цена не ниже 4000 рублей за килограмм. Если перед вами более дешевая икра, скорее всего, это не натуральный продукт.
Маркировка «икра лососевая». Если на этикетке или на обороте банки написано что-то вроде «икорное изделие», «икорно-рыбный продукт» и так далее — это повод заподозрить, что перед вами не настоящая икра.
Простой состав. В составе настоящей икры будет только сама икра, соль и консерванты (сорбиновая кислота и ее соли Е 200-203 и бензойная кислота и ее соли Е 210-213), масло растительное. Перечисление таких добавок, как альгинат, загустители, каррагинан, различные красители, указывает на то, что в составе имитация. Если наравне с такими ингредиентами перечислена и настоящая икра, вероятно, перед вами смесь натуральной и искусственной икры.
Естественный внешний вид и цвет. Часто производители «контрафактной» продукции покупают не самые дорогие красители и ароматизаторы, изготавливают такую продукцию «на коленке» без соблюдения санитарно-гигиенических требований и технологии. Поэтому у поддельной икры может быть неестественный цвет — сильно красный или желтый.
Круглые икринки. Натуральные икринки хоть и могут быть немного помятые, деформированные, но в норме они всегда круглые. Искусственную икру могут изготавливать без соблюдения технологии или используя подручные средства, из-за чего икринки могут получатся не только круглые, но и овальные, сдвоенные и так далее.
Внутри есть «глазок». В натуральной икринке виден зародыш — небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой тоже можно рассмотреть нечто похожее на «глазок» — это достигается при помощи красителя более темного оттенка, к тому же такой «глазок» отличается неправильной и расплывчатой формой.
Тест с горячей водой. Можно бросить кусочек икры в горячую воду, но не кипяток и аккуратно раздавить. А затем посмотреть на воду. Натуральная икра — белковый продукт, поэтому белок в такой воде начнет сворачиваться и окрасит ее в мутно-беловатый цвет. Имитированная икра окрасит воду в цвет красителя или вовсе не растает.
Об итогах прошлогодней проверки Роскачества 20 популярных марок красной икры читайте ЗДЕСЬ.
Имитация вредна?
Как объясняют в Роскачестве, компоненты, из которых получают имитированную икру, не опасны для здоровья — желатин получают из животного сырья, альгинат натрия — из бурых водорослей.
— При соблюдении всех санитарно-гигиенических правил имитированная и структурированная икра — хороший и безопасный продукт. Однако по пищевой и биологической ценности имитированная и натуральная икра — разные продукты. Натуральная икра содержит белки, жиры, в том числе семейств Омега-3 и Омега-6, витамины и минералы, тогда как в имитации основной состав — альгинат или желатин, — рассказали эксперты.
Кстати, по словам специалистов, в них даже есть польза для организма.
Альгинат натрия — энтеросорбент, который способен связывать и выводить из организма токсичные вещества. При этом он еще и относится к пищевым волокнам — клетчатке, стимулирующим правильную работу кишечника.
Желатин — это частично гидролизованный коллагеновый белок, который полезен для синовиальной жидкости суставов. Также он нужен для поддержки эластичности кожи.
Сколько икры можно съесть без вреда для здоровья
И хотя у красной икры много полезных свойств, есть ее ложками все-таки не стоит.
Как рассказывал диетолог Михаил Гинзбург, здоровым людям рекомендуется съедать икры не больше 20 граммов за день, детям старше трех лет — не более 15 граммов, а вот малышам ее вообще лучше не давать.
Некоторым взрослым тоже стоит отказаться от этого деликатеса — в том числе из-за большого количества соли. По словам диетолога, красная икра не рекомендуется людям с:
гипертонией,
аллергией,
сахарным диабетом,
ожирением,
больными почками.