Что это такое

По словам специалистов Роскачества, имитированную икру чаще всего производят из альгината натрия — полисахарида бурых водорослей. Подкрашенный и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые «икринки».

Чтобы придать искусственной икре вкус натуральной, раствор альгината натрия могут приготовить на рыбном бульоне. Также при изготовлении имитированной икры могут использовать желатин, каррагинан, сорбиновую кислоту и ее соли Е 200-203 и бензойную кислоту и ее соли Е 210-213. В том числе есть в составе красители — чаще всего это куркумин (E100), кармин (E120), азорубин (E122), «Красный очаровательный» (E129), бета-апо-8'-Каротиновый альдегид (C30) (E160e), Желтый «солнечный закат» (E110), Желтый хинолиновый (E104), ликопин (E160d).

Структурированная икра по составу ближе к натуральной, чем имитированная. За основу берется икорный сок — так называемый джус. Оболочку икринок воссоздают с помощью желирующих компонентов — например, того же желатина. Иногда для придания большей схожести с натуральной икрой используют ароматизаторы и красители.